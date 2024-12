Dopo le proteste dell'opposizione la convocazione è stata aggiornata per le 12 di oggi. Freni: "C'è volontà di fare cose fatte per bene"

Stallo sulla manovra finanziaria 2025. Gli emendamenti governativi che dovevano arrivare durante la notte in Commissione Bilancio della Camera – tra cui quello annunciato dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sull’Ires premiale per le imprese – non sono stati depositati. La V di Montecitorio ha sospeso la seduta per quasi due ore, da mezzanotte e mezza alle 2 circa, ma al termine dello stop si è riunito l’Ufficio di presidenza, limitandosi ad aggiornare la convocazione per le 12 di oggi, sabato 14 dicembre.

"C'è la volontà di fare le cose fatte per bene, nel rispetto delle prerogative dell'opposizione e della maggioranza. La fretta è cattiva consigliera", ha detto il sottosegretario all'Economia, Federico Freni, al termine dei lavori.

Secondo il deputato di Avs, Marco Grimaldi, ci sono stati problemi "di metodo e di merito" rispetto alle proposte di modifica dell’esecutivo. "C’erano tantissime coperture che non potevano stare in un maxi-emendamento. E come abbiamo detto al presidente della Camera e come è successo due anni fa andava spacchettato" e tutt’ora manca, continua Grimaldi, "una copertura che fa capire quali sono le uscite e quali le entrate. Non essendoci i presupposti per accettare un tipo di deposito di questo genere, le opposizioni si sono riservate di dare dei suggerimenti. Vediamo – conclude – se alle 12 saranno accolti”.

