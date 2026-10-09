Marchini (Sanpellegrino): "Comunicazione aziendale sempre più rigorosa"

"L'evoluzione normativa rende il contesto sicuramente sempre più sfidante, più in termini di comunicazione che di reale impatto sui progetti e iniziative. Per quanto ci riguarda infatti continueremo nel solco delle iniziative già fatte in passato e a raccontarle in maniera rigorosa e seria". Così Fabiana Marchini, Head of Corporate Affairs & Sustainability del Gruppo Sanpellegrino, in occasione della 14esima edizione del Salone della CSR e dell'Innovazione sociale all'Università Bocconi di Milano. Marchini ricorda il programma F.O.N.T.E. "che vuole porre al centro i nostri territori, valorizzarli e tutelarli in termini di biodiversità e di ecosistemi. Per farlo poniamo al centro l'ascolto delle esigenze delle nostre comunità".