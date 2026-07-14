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Mare: primo rapporto Dimensione Subacquea Italiana, presentazione in Senato il 16/07

L'evento sarà trasmesso in diretta a partire dalle ore 15.30

Mare: primo rapporto Dimensione Subacquea Italiana, presentazione in Senato il 16/07
14 luglio 2026 | 19.18
Stefania Marignetti
LETTURA: 1 minuti

Sarà presentato presso il Senato della Repubblica, il prossimo 16 luglio 2026 alle ore 15.30, il primo rapporto nazionale sulla Dimensione Subacquea Italiana 2026 – Osservatorio Underwater realizzato dall'Osservatorio Nazionale sull'Economia del Mare – OsserMare di Informare, azienda speciale della Camera di Commercio di Frosinone Latina, con il contributo scientifico del centro studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne, in collaborazione con il Pns – Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, Unioncamere e Assonautica Italiana, nell'ambito del percorso avviato nel 2025 attraverso il protocollo di collaborazione finalizzato alla costituzione dell'Osservatorio Nazionale Underwater.

Il rapporto fornisce per la prima volta una perimetrazione economica e industriale delle imprese italiane che operano nella dimensione subacquea, offrendo una base conoscitiva indispensabile per accompagnare le future strategie nazionali e le politiche di sviluppo di un settore destinato a diventare uno dei principali ambiti di crescita dell'economia del mare e delle nuove economie strategiche del Paese. La presentazione del rapporto costituirà inoltre l'occasione per avviare un confronto istituzionale e industriale sul ruolo che l'Italia può assumere nello sviluppo della dimensione subacquea a livello europeo e mediterraneo, valorizzando competenze, capacità tecnologiche e filiere produttive già oggi presenti nel Paese.

L'evento sarà trasmesso in diretta a partire dalle ore 15.30 e potrà essere seguito attraverso la Web TV del Senato della Repubblica: https://webtv.senato.it

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Dimensione subacquea italiana Osservatorio Underwater Economia del mare Politiche di sviluppo Settore subacqueo Nuove economie strategiche
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