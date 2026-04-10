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Mediobanca: 80 anni dalla fondazione - l'origine del nome

Elenco dei possibili soci dell’Unione Bancaria per l’esercizio del credito mobiliarescritto da Raffaele Mattioli - Fonte: Archivio Storico Mediobanca
Elenco dei possibili soci dell’Unione Bancaria per l’esercizio del credito mobiliarescritto da Raffaele Mattioli - Fonte: Archivio Storico Mediobanca
10 aprile 2026 | 13.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il nome Mediobanca fu scelto poco prima della fondazione dell’istituto, che in origine avrebbe dovuto chiamarsi Unionbanca. E' quanto emerge dalla documentazione di Piazzetta Cuccia. “Sin dal primo momento”, scrive Cuccia, l'iniziativa non fu vista da Mattioli “come un affare controllato dalla sola Comit, ma come un'impresa a cui avrebbero dovuto partecipare”, oltre alle tre Banche di Interesse Nazionale, che sottoscrissero effettivamente il capitale, anche “cinque Banche di diritto pubblico e la Banca d'America e d'Italia4”, insieme ad altri soci tra cui tre compagnie assicurative (Assicurazioni Generali, Ina, Ras) e la Bastogi, storica società finanziaria.

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È dunque evidente l’intenzione e la natura “di sistema” del nuovo soggetto, che secondo la relazione di Mattioli “avrebbe dovuto raccogliere fondi a medio termine e preparare gradatamente lo stabilirsi di un rapporto diretto tra il mercato del risparmio e le imprese finanziate”.

Per avviare la sua funzione di credito a medio termine, con una maturità massima di cinque anni, Mediobanca inizierà a proporre libretti vincolati e certificati di deposito in cui confluirà il risparmio che le famiglie italiane avevano iniziato ad accantonare dopo la fine della guerra. Lavoreranno in questo senso gli sportelli delle tre banche azioniste, presenti in tutta Italia, che affiancheranno la raccolta di Mediobanca a quella di breve termine di cui si occupavano direttamente.

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Mediobanca fondazione banche finanza credito risparmio
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