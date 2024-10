Metalmeccanici, contratto al palo: si ventila rischio sciopero. Cosa chiedono i sindacati

È ancora al palo la trattativa tra Federmeccanica-Assistal e i sindacati metalmeccanici Fiom, Fim e Uilm, sul rinnovo del contratto collettivo nazionale che riguarda 1,6 milioni di lavoratori in oltre 30 mila aziende, una forza lavoro responsabile, solo nel 2022, dell’8% del Pil nazionale. Un percorso in salita, iniziato in primavera con la presentazione della piattaforma comune e scandito da cinque incontri tra frizioni e battute d’arresto. E ora, datori e tute blu si apprestano a riprendere le fila del confronto con un nuovo appuntamento in programma il 10 ottobre. Ma l’aria è tesa e si inizia a ventilare il rischio di una rottura del tavolo che agita sull’industria metalmeccanica, dopo anni di sostanziale sintonia, lo spettro degli scioperi.

Le tute blu a maggio avevano presentato una piattaforma unitaria con una serie di richieste tra cui, in testa, un aumento salariale e un taglio dell’orario lavorativo, incassando tuttavia un secco 'no' da parte degli industriali, avevano giudicato le proposte "insostenibili" sul piano economico. Nell'incontro fissato per giovedì prossimo si dovrebbe “entrare nel vivo” dei negoziati, dicono all’AdnKronos fonti vicine al dossier: Federmeccanica e Assistal porteranno infatti al tavolo la loro proposta di rinnovo. Ma se quest’ultima dovesse essere “troppo distante dalle richieste sindacali sia sui salari che sui contratti – avvertono le fonti – rischiamo la rottura del tavolo e l’avvio di un periodo conflittuale nelle aziende metalmeccaniche italiane con agitazioni e mobilitazioni”. Un percorso che potrebbe culminare nello sciopero e, in generale, in un periodo di acque agitate per un comparto già azzoppato da una congiuntura complessa.

Salari

In testa alle principali richieste delle tute blu, il salario. Per il triennio 2024-2027 i sindacati chiedono un aumento sul trattamento economico minimo pari a 280 euro. Una richiesta “insostenibile” secondo Federmeccanica-Assistal: per effetto del meccanismo di adeguamento dei minimi tabellari ex post all’inflazione, secondo l’indicatore Ipca, a giugno i metalmeccanici hanno incassato già un adeguamento dei minimi di garanzia pari a 137,52 euro (al livello C3); cifra che, considerando l’intero periodo di vigenza dell’attuale contratto nazionale, ovvero a partire dal giugno 2021, si attesta a 310 euro (sempre al livello C3).

Inoltre, le tre sigle vogliono un aumento del premio perequativo a 700 euro annui, modificando i criteri di erogazione a beneficio dei lavoratori che dipendono da imprese che non hanno in vigore un premio di risultato o analoghe voci retributive derivanti dalla contrattazione collettiva aziendale, evitando che rimangano di fatto senza la copertura del secondo livello di contrattazione.

Orari

Accanto al capitolo salari, l’orario di lavoro, con l’avvio di una fase di sperimentazione contrattuale con l'obiettivo di raggiungere progressivamente le 35 ore settimanali (facendo salve le intese aziendali esistenti). Anche qui, i datori hanno chiuso la porta, facendo notare che l’attuale Ccnl consente già alle aziende di sperimentare rimodulazioni dell’orario di lavoro, cosa che in alcuni casi sta avvenendo, e ricordando che nel 2026 si completerà la settimana aggiuntiva di ferie per gli operai con più di 18 anni di anzianità di servizio.

Di pari passo va inoltre la richiesta di un ulteriore sforzo sulla conciliazione tra lavoro e vita privata: definire la normativa quadro a livello nazionale, utilizzare i Par (Permessi annui retribuiti) anche a frazioni d’ora, sia per i lavoratori a giornata che per quelli impegnati nei turni di lavoro e beneficiare di Par con preavviso ridotto o nullo per l’assistenza ai figli minori, genitori anziani, familiari disabili. Ancora: permessi aggiuntivi specifici per il lavoro di cura, per figli minori diretti o riconosciuti nei diversi contesti famigliari, per genitori anziani e famigliari disabili. Focus anche sul congedo parentale, con la richiesta di integrare il trattamento economico previsto portando l’integrazione al 100% del reddito per ulteriori due mesi (attualmente all’80% e al 60%), e di prevedere l’utilizzo del congedo anche in ore.

Welfare

Sul fronte welfare, i sindacati chiedono un aumento dei flexible benefit a 250 euro annui. Ma di nuovo le imprese hanno fatto presente che, sempre nel mese di giugno, sono stati riconosciuti 200 euro di flexible benefits che si aggiungono a quelli di pari importo erogati a partire dal 2021 per un totale di 800 euro netti, considerando l’abbattimento del cuneo fiscale. Tra le proposte, c’è poi l’adeguamento progressivo del contributo mensile a carico aziendale di 4 euro a dipendente, finalizzato a sviluppare prestazioni di carattere integrativo e mutualistico erogate dal Fondo sanitario, e un rafforzamento del numero di aderenti al Fondo previdenziale (Cometa) attraverso forme di premialità straordinarie per i nuovi, accompagnate da campagne informative condivise tra le parti attraverso una comunicazione nel cedolino paga.