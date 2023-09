Migliori Siti per Comprare Iscritti YouTube Attivi e Reali

In collaborazione con 3dsecur

Oggi YouTube è in gran parte la piattaforma di streaming video più popolare da diversi anni a questa parte. Questo è stato ben compreso da molti youtuber che hanno visto in YouTube l'opportunità di far conoscere il proprio lavoro e, perché no, di guadagnarsi da vivere. Tuttavia, è importante notare che partire da oggi è molto più complicato rispetto all'inizio delle stelle che tutti conosciamo. Ovviamente non c'era molta concorrenza. Oggi, la maggior parte degli youtuber di successo che hanno appena iniziato hanno scelto di comprare follower YouTube per competere con i canali YouTube già affermati. Vediamo quali sono i migliori siti per comprare iscritti YouTube di qualità.

Quale sito per comprare iscritti YouTube reali senza perdite?

1. Italiafollower.it : Un'opzione di prima scelta per comprare iscritti Youtube

Comprare iscritti youtube su Italiafollower.it è un'opzione di prima scelta per dare maggiore visibilità ai vostri canale youtube attraverso i loro servizi di promozione Youtube di alta qualità. Gli abbonamenti vengono consegnati abbastanza rapidamente senza che la consegna sia troppo brusca per non sconvolgere gli algoritmi di YouTube. Un altro punto di forza di Achat-followers.com è la qualità delle visualizzazioni proposte che hanno una buona fidelizzazione e che possono essere geolocalizzate in Francia o in altri paesi se necessario. La qualità degli iscritti forniti e la serietà di Achat-followers lo rendono senza dubbio uno dei migliori siti per comprare visualizzazioni e iscritti YouTube, se non il migliore.

2. Rocket2fame.com

Se avete bisogno di delegare la promozione del vostro canale YouTube a un vero team di professionisti che conoscono YouTube come le loro tasche, allora Sosvisualizazzioni è quello che fa per voi. Infatti, grazie a un sistema di promozione avanzato che permette di aggiungere iscritti reali e attivi al vostro canale YouTube, mettete tutte le possibilità dalla vostra parte facendo appello ai loro servizi. Un grande punto di forza del sito è la varietà di offerte che vi si possono trovare. È possibile comprare iscritti e visualizzazioni YouTube, nonché commenti, condivisioni o altro.

3. Buzzrace Vsviral Agency

Se volete aumentare rapidamente il vostro numero di iscritti, Buzzrace Vsviral Agency è il posto giusto. Il sito non vi offrirà una velocità di consegna istantanea, poiché YouTube potrebbe cancellare tutti gli iscritti aggiunti in questo modo, ma vi fornirà un servizio rapido ed efficiente. È certamente il servizio più veloce per aggiungere iscritti reali su YouTube sul mercato. Oltre alla velocità di consegna offerta da questo sito, molto apprezzata dai suoi clienti, è importante notare anche l'eccellente qualità degli abbonamenti YouTube forniti da questo sito.

4. LikesForge

Se siete stanchi di ricevere iscritti falsi quando li acquistate, LikesForge è il posto giusto. Il servizio di aggiunta di iscritti fornito da questo sito è semplicemente uno dei migliori sul mercato con iscritti con una grande anzianità sulla piattaforma reale e attiva Likesforge gioca in grande stile.

Un grande vantaggio di LikesForge è la flessibilità dei suoi servizi: si possono trovare sia piccoli pacchetti di iscritti a YouTube che grandi, per non parlare della varietà di visualizzazioni YouTube offerte, che è semplicemente eccellente.

5. MediaMister

Dal nome avrete capito che MediaMister è il sito di cui avete bisogno per aumentare il numero dei vostri iscritti. MediaMister è innanzitutto un sito che si è concentrato su Youtube e che ha saputo analizzare gli algoritmi della piattaforma per affinare il proprio metodo e offrire il miglior servizio ai propri clienti. Il sito offre entrambi i servizi di aumento degli iscritti a YouTube, ma non solo: è anche possibile comprare visualizzazioni, commenti, condivisioni, in modo da essere sicuri che la crescita sia del tutto naturale.

6. Followerpackages.com

Può essere difficile trovare aziende che mantengano le promesse e forniscano un servizio all'altezza. FollowerPackages è una di queste aziende; i suoi servizi sono tra i migliori servizi promozionali sul mercato e consentono di ottenere iscritti reali e attivi sulla piattaforma.

7. Redsocial

Se avete bisogno di ottenere rapidamente iscritti YouTube di alta qualità, Redsocial è il posto giusto. Infatti, grazie a metodi di promozione avanzati, il sito è in grado di fornire uno dei servizi di aumento degli iscritti più rapidi sul mercato. E questo senza compromettere la qualità. Il sito offre infatti uno dei migliori servizi sul mercato.

Inoltre, il loro Sav è reattivo come i loro servizi, quindi se avete bisogno di potenziare un canale YouTube e non avete tempo da perdere, Redsocial è sicuramente il posto dove andare. I loro servizi di visualizzazione su YouTube sono anche molto efficienti e veloci, il che è apprezzato dagli artisti quando lanciano nuovi suoni.

8. Instamama

Sebbene Instamama sia principalmente un sito di Instagram, offre anche ottimi servizi su YouTube.

9. Krootez

Anche se l'interfaccia può sembrare un po' blanda, Krootez offre ora un servizio all'altezza delle aspettative del mercato.

10. FluidBuzz

FluidBuzz offre ai suoi clienti la possibilità di acquistare interazioni su tutti i più famosi social network e non solo su YouTube. Questo non significa che i loro servizi YT siano meno qualitativi, al contrario è uno dei migliori siti per acquistare abbonati a YouTube oggi.

11. Stormviews

Stormviews è un sito internazionale molto conosciuto che offre un servizio di buona qualità e rimane un punto di riferimento.

Come comprare iscritti a YouTube senza perdite?

L'acquisto di follower YouTube può essere suddiviso in diverse fasi:

· Scegliete un sito affidabile e serio

· Selezionate il numero di iscritti reali che desiderate comprare in base al vostro budget e ai vostri obiettivi.

· Pagare l'ordine con carta di credito, Paypal o Bitcoin (BTC)

· Attendere l'arrivo degli iscritti ordinati

All'inizio può sembrare semplice, ma trovare un sito di qualità e selezionare il numero giusto di iscritti da ordinare non è così facile come sembra.

In effetti, forse siete stati influenzati da siti che vi promettono migliaia di iscritti economici per poche decine di euro e sicuramente vi direte che sarete in grado di ottenere altrettanti iscritti forniti da un sito serio, ma non è così.

Analizziamo il prezzo dell'acquisto di un abbonato di qualità, in modo da poter selezionare un sito affidabile senza che offra prezzi superiori a quelli di mercato.

Quanto costa comprare iscritti YouTube di qualità?

Se volete conoscere il prezzo approssimativo per ottenere follower YouTube di qualità guardate qui sotto:

100 iscritti: a partire da 9 euro

200 iscritti: a partire da 17 euro

500 iscritti: a partire da 43 euro

1000 iscritti: a partire da 85 euro

2000 iscritti: a partire da 160 euro

5000 iscritti: a partire da 350 euro

10000 iscritti: a partire da 650 euro

100000 iscritti: a partire da 5000 euro

Al di sotto di questi prezzi c'è una buona probabilità di imbattersi in siti che offrono abbonamenti falsi e che rischiano di essere cancellati da YouTube.

Quanti iscritti YouTube comprare?

Questa è una domanda reale e pochi youtuber sanno davvero di quanti iscritti hanno bisogno. Per aiutarvi a capirlo, vi spieghiamo qui di seguito a chi sono destinati i pacchetti di abbonamenti a YouTube più popolari sul mercato:

Aumenta gli iscritti del 10

Quando si inizia a lavorare su YouTube, a volte si hanno solo 1 o 2 iscritti ed è difficile superare la soglia dei 10 iscritti. Optare per un acquisto di 10 iscritti a YouTube, anche se molto limitato, può essere una soluzione per avere più visibilità all'inizio. Attenzione però, ci sono solo pochi siti che vi permetteranno di comprare 10 iscritti YouTube a basso costo.

Pagare 20 iscritti

Comprare 20 iscritti a YouTube è quasi la stessa cosa che acquistarne 100. In effetti questi due pacchetti costano quasi lo stesso prezzo sulla maggior parte dei siti, ma si ha solo il doppio degli iscritti per pochi euro in più. Tuttavia, il numero di iscritti è talmente limitato che non bisogna aspettarsi molto.

Acquisto di 50 iscritti reali

L'acquisto di 50 iscritti a YouTube è ancora una quantità molto piccola di iscritti e non sarà sufficiente a rendere il vostro canale popolare o a renderlo molto ben referenziato su YouTube. L'acquisto di 50 iscritti YouTube può permettervi di testare l'acquisto di iscritti e vedere se il vostro fornitore funziona davvero, ma questa quantità di seguaci YouTube è ancora molto bassa o addirittura insufficiente.

Comprare 100 iscritti attivi

Comprare 100 iscritti a YouTube è sicuramente la soluzione preferita dalla maggior parte dei piccoli youtuber che hanno appena iniziato a lavorare su YouTube. Perché? Semplicemente perché ottenere 100 iscritti al proprio canale YouTube è un traguardo simbolico, proprio come quello dei 1000 iscritti. Anche se 100 iscritti a YouTube sono pochi, è meglio di niente ed è un buon inizio. Tuttavia, se un giorno volete monetizzare il vostro canale, avrete bisogno di almeno 1000 o 500 iscritti a YouTube, quindi dovrete ripetere l'acquisto più volte per ottenerli.

Acquisto di 500 iscritti reali

Comprare 500 iscritti a YouTube è una soluzione relativamente popolare, ti chiedi perché? Molto spesso i nuovi iscritti faticano a monetizzare il proprio canale YouTube semplicemente perché non hanno abbastanza iscritti. Spesso mancano 300, 400 iscritti. L'acquisto di 500 iscritti a YouTube permette di completare il contatore degli iscritti in modo che mostri i 1k iscritti sperati.

Comprare 1000 iscritti YouTube a buon mercato

Come tutti sapete, per ottenere la monetizzazione è necessario avere almeno 1k iscritti e 4000 ore di visualizzazione su YouTube. Non vi faremo un disegno, l'acquisto di 1000 iscritti a YouTube vi permette semplicemente di ottenere un numero sufficiente di iscritti per chiedere la monetizzazione. Inoltre, l'acquisto di 1k iscritti YouTube non è costoso rispetto a pacchetti di 100, 200, 300 o addirittura 500 iscritti. In effetti, i siti di acquisto di iscritti YouTube offrono prezzi decrescenti ai loro clienti, ma non fraintendete: si tratta di una strategia commerciale per incoraggiarvi ad comprare di più.

Pagare 5k iscritti

Se volete creare un canaleYouTube per mostrare la vostra attività o semplicemente per ottenere un reddito dalla monetizzazione, allora l'acquisto di 5000 iscritti YouTube può essere una buona opzione. Tuttavia, è necessario avere un'idea di come si intende monetizzare il proprio canale, perché l'acquisto di 5k iscritti YouTube costerà non meno di diverse centinaia di euro.

AD

Aumenta i suoi iscritti di 10k

L'acquisto di 10.000 iscritti a YouTube è una soluzione che si rivolge ai top influencer e alle aziende italiani. Infatti, poiché le promozioni su YouTube sono molto costose, solo le persone con un budget elevato potranno permettersi 10k iscritti per potenziare il proprio canale YouTube.

Comprare 100k iscritti

So che tutti voi sognate di comprare 100.000 iscritti a YouTube e di diventare una star da un giorno all'altro, ma questo non è affatto realistico. Da un lato, l'acquisto di 100.000 iscritti è molto costoso, dall'altro nessun sito offre così tanti iscritti di qualità. La promozione deve rimanere a misura d'uomo.

È saggio comprare iscritti YouTube economici?

Chiaramente no. Quando scegliete di comprare iscritti YouTube a basso costo state semplicemente buttando via i vostri soldi, vi spieghiamo perché. YouTube sta dando la caccia agli account bot e quando si acquistano follower a basso costo, è proprio questo che si sta acquistando. Non fatevi ingannare, non è possibile ottenere veri iscritti a YouTube con pochi euro. È quindi meglio comprare 100 iscritti YouTube reali che 1000 iscritti YouTube economici, perché potrebbero andarsene con la stessa rapidità con cui sono arrivati.

Comprare follower youtube reali e attivi: è meglio?

Sì, è molto più interessante comprare iscritti YouTube attivi che iscritti YouTube economici. Anzi, assicura già che non saranno cancellati da YouTube. Inoltre, avere iscritti reali è un argomento forte quando si è un influencer e si deve convincere un marchio a fare affari con voi. Senza contare che scegliendo di comprare iscritti a basso costo su YouTube si corre il rischio di essere colpiti da YouTube, cosa che non accade quando si acquistano iscritti attivi e reali.

Comprare iscritti attivi a YouTube: è possibile?

Sì, dipende dal sito in cui si acquistano gli iscritti a YouTube. Tuttavia, tenete presente che il fatto di comprare iscritti non significa che questi guarderanno necessariamente i vostri video. Sta quindi a voi essere più inventivi nel coinvolgere il vostro pubblico.

Chi compra gli iscritti per il canale YouTube?

Quasi tutti gli youtuber che conosciamo acquistano abbonamenti per aumentare la loro fama e visibilità sui social network. Questo permette loro, da un lato, di essere più visibili sulla piattaforma, ma anche di poter firmare contratti più grandi, quindi è molto redditizio per loro.

Tuttavia, non sono gli unici a comprare iscritti YouTube reali, ci sono anche piccoli youtuber o artisti che comprano iscritti YouTube e visualizzazioni per evitare di perdere mesi prima che l'algoritmo di YouTube metta in evidenza il loro canale agli utenti di YouTube.

Come ottenere 1000 iscritti gratis?

Non mentiremo, non ci sono 1001 modi per ottenere 1000 follower gratuiti su YouTube, dovrete aspettare, aspettare e aspettare. Alcuni youtuber famosi sono in grado di ottenere 1000 iscritti in meno di una settimana, mentre altri che sono agli inizi dovranno aspettare diversi anni per raggiungere quel numero di iscritti. Se si parte da 0 e si vuole essere visibili rapidamente, è chiaramente più interessante comprare follower che aspettare che le persone si imbattano nel vostro canale e nei vostri video, perché all'inizio saranno molto poco referenziati. Sì, perché YouTube dovrebbe proporre i contenuti di un piccolo youtuber quando altri youtuber hanno già dato prova di sé per diversi anni e offrono contenuti già molto popolari? Se volete comunque ottenere 1000 iscritti gratis, potete mettere in pratica i seguenti consigli:

· Inserite una trascrizione del vostro video nella descrizione

· Ottimizzare il titolo dal punto di vista SEO

· Incoraggiate i vostri iscritti a commentare il vostro video

· Attivare la monetizzazione se è stata sbloccata

È possibile comprare iscritti a YouTube con Paypal?

Sì, ci sono alcuni siti che permettono di comprare iscritti YouTube con Paypal, dopodiché bisogna vedere se il sito che si è trovato offre questa soluzione di pagamento. Sebbene questa soluzione di pagamento sia relativamente diffusa, un gran numero di siti non la accetta a causa degli elevati costi di transazione.

È legale comprare abbonamenti a YouTube?

Sì, non c'è nessuna legge che vieti di comprare iscritti per il vostro canale YouTube. L'unico problema che si può incontrare è che non rispetta le condizioni d'uso di YouTube se si utilizza un sito che offre abbonamenti falsi e che YouTube rileva. I siti affidabili, a differenza di quelli che offrono abbonamenti a basso costo su YouTube, forniscono abbonamenti reali in modo progressivo.

È sicuro comprare follower su YouTube?

Non c'è alcun rischio nell'comprare iscritti a basso costo su YouTube. L'unica cosa che YouTube rischia di fare è rimuovere gli iscritti acquistati se non sono legittimi o falsi. In breve, se si utilizza un sito affidabile non si corre alcun rischio, poiché gli iscritti che si ottengono sono organici e possono essere legittimi. Il rischio che YouTube rilevi l'acquisto di iscritti è quando gli iscritti sono falsi o consegnati troppo velocemente, cosa tipica dei siti economici che offrono un servizio di bassa qualità. Utilizzando un sito serio non si corrono questi rischi. Tenete presente che anche se acquistate iscritti YouTube a basso costo, non state esponendo il vostro canale a un divieto, ma state semplicemente rischiando che i vostri iscritti vengano rimossi, ma è comunque importante sottolinearlo.

Può YouTube vedere che sto acquistando iscritti a YouTube?

Questo dipende dal sito da cui si acquistano. Se si utilizza un sito affidabile e serio, è molto improbabile che questo accada, perché permette di comprare iscritti YouTube reali che vengono consegnati progressivamente e sono quindi completamente legittimi. D'altra parte, se si utilizza un sito che offre di comprare iscritti YouTube a basso costo, c'è una buona probabilità che vi fornisca iscritti da bot che di solito vengono consegnati in pochi secondi/minuti. In questo caso, c'è il 99% di possibilità che YouTube rilevi l'aggiunta e tolga semplicemente gli iscritti acquistati. Questo rappresenta una perdita di denaro, ma non preoccupatevi, non significa che il vostro canale verrà sospeso o che subirete uno sciopero (immaginate quanto sarebbe facile far saltare in aria un concorrente). È quindi molto importante utilizzare un sito affidabile per evitare che Questo vi consentirà di avviare la vostra catena su basi solide e sane.

Come monetizzare il proprio canale YouTube?

Per poter inserire gli annunci nei vostri video e iniziare a generare reddito attraverso la monetizzazione è indispensabile avere almeno 1000 iscritti a YouTube e 4000 ore di visualizzazione, senza le quali non potrete sottoporre il vostro canale alla convalida di adsense. Raggiungere un tale numero di iscritti e di ore di visualizzazione non è necessariamente facile per chi è agli inizi, ed è per questo che alcuni scelgono di comprare iscritti e ore di YouTube. Ma è bene sapere che esistono tutti i tipi di

Pubblicare video più lunghi

Infatti, se si pubblicano su YouTube solo video brevi, della durata massima di 1 o 2 minuti, sono necessarie diverse centinaia di migliaia di visualizzazioni per raggiungere le 4000 ore di visualizzazione. Al contrario, se pubblicate video piuttosto lunghi, di almeno 10 o 20 minuti, allora avrete bisogno di qualche decina di migliaia di visualizzazioni per presentare il vostro canale YouTube.

Chiedete ad amici e parenti di abbonarsi a soluzioni gratuite che vi aiuteranno a ottenere quei 1000 iscritti e 4000 ore di visione gratuita. Eccoli:

Questo metodo può sembrare inefficiente, e lo è. Tuttavia, se siete a 950 o più, potreste prendere in considerazione l'idea di chiedere ai vostri amici o familiari di iscriversi al vostro canale, in modo da superare più rapidamente il traguardo dei 1000 iscritti.

Perché diciamo un k invece di 1000 iscritti o visualizzazioni?

Se siete nuovi su YouTube vi starete chiedendo perché la maggior parte delle persone su questa piattaforma dichiara il proprio numero di visualizzazioni in k piuttosto che dirlo apertamente. Questo è solo un vocabolario, in breve dire che un canale ha 10k iscritti è esattamente come dire che ha 10.000 iscritti, ma è più facile da dire e rende più facile fare calcoli di testa rispetto a quando si devono gestire numeri grandi.

Che cos'è un iscritto a YouTube?

Si tratta di una persona che vi segue su YouTube. È come seguirvi su Instagram, Facebook o qualsiasi altro social network. Un iscritto al vostro canale viene conteggiato nel vostro contatore di iscritti. Inoltre, ciascuno dei vostri iscritti può ricevere una notifica non appena pubblicate un video sul vostro canale, se ha attivato la campanella di notifica. Inoltre, i vostri video saranno meglio referenziati quando cercheranno video relativi al vostro campo di attività su YouTube.

È possibile comprare iscritti italiani su Youtube?

Per il momento non sembra esserci alcun sito che offra ai propri clienti la possibilità di comprare iscritti italiani a YouTube, ma le cose possono evolversi rapidamente in questo settore. L'acquisto di visualizzazioni YouTube italiani è possibile. L'acquisto di iscritti italiani a YouTube sembra avere meno interesse dell'acquisto perché gli iscritti di un canale non sono visibili alle persone che visitano il canale e che non sono amministratori di esso. Inoltre, l'acquisto di iscritti di qualità su YouTube è già relativamente costoso dal momento in cui se ne vogliono più di 1000, l'acquisto di iscritti italiani su YouTube rischia di far esplodere i prezzi perché gli iscritti mirati sono generalmente da 3 a 5 volte più costosi degli iscritti internazionali.

Da quali paesi si possono comprare veri iscritti a YouTube?

Iscritti in Italia

Come avrete intuito, è molto facile comprare iscritti YouTube in Italia, poiché la maggior parte dei siti è francofona. L'acquisto di iscritti in Francia è quindi abbastanza fattibile.

Iscritti in Belgio

Se siete belgi, probabilmente vorrete comprare abbonamenti in Belgio. Poiché il Belgio si trova in Europa, questo rende le cose molto più facili, in quanto le carte di credito europee sono accettate quasi ovunque. In questo modo non sarete costretti a pagare i vostri iscritti tramite Paypal o Bitcoin, cosa che spesso porta a

Iscritti in Svizzera

Se siete svizzeri, non siete necessariamente fortunati perché, nonostante la Svizzera si trovi nel cuore dell'Europa, non fa parte dell'Unione Europea. Inoltre, non ha la stessa valuta, il che può comportare spese di cambio aggiuntive quando si acquistano iscritti in Svizzera.

Iscritti in Europa

Abbiamo già passato in rassegna i principali Paesi francofoni in Europa. Se vivete in Spagna, Italia, Germania o in qualsiasi altro Paese europeo, non dovreste avere molti problemi a farvi pagare dall'Europa, poiché quasi tutte le aziende accettano di lavorare con gli europei.

Comprare abbonamenti YouTube recensione

L'acquisto di un abbonamento a YouTube è una buona opzione se siete nuovi alla piattaforma o se avete già un canale YouTube di medie dimensioni e volete portarlo al livello successivo. Se si sceglie un sito serio e affidabile non c'è alcun rischio per il proprio canale YouTube, quindi è meglio farsi un'opinione personale facendo dei test.