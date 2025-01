“@Migrazione da fenomeno sociale a fattore identitario”, a Roma l’evento di Inps e Fondazione Migrantes

Si è svolto, a Palazzo Wedekind a Roma, l’evento intitolato “@Migrazione da fenomeno sociale a fattore identitario” organizzato da Inps e Fondazione Migrantes, durante il quale si sono approfonditi i temi dei flussi migratori con particolare riferimento alle conseguenze in ambito pensionistico, anche in considerazione dell’impatto della tecnologia nella nuova società digitale. A seguire si è tenuta una tavola rotonda dal titolo: “L’Italia che vogliamo: giovane, dinamica e inclusiva - L’impatto della tecnologia nel mondo del lavoro, nelle nuove migrazioni, in particolare dei giovani e delle donne: uno sguardo al futuro e i possibili effetti sul territorio e sulle pensioni.