Milano-Cortina 2026: Camilli (Coca-Cola), 'da 100 anni produciamo in Italia'

06 febbraio 2026 | 09.10
Come Coca-Cola siamo presenti in Italia da quasi 100 anni. Nel 1927 abbiamo iniziato a produrre qui e ancora oggi lo facciamo lo facciamo attraverso sette stabilimenti, da Nord a Sud, in tutta in tutta Italia. Due impianti sono più vicini al nostro cuore: quello di Nogara, da dove arriveranno tutti i prodotti che saranno presenti nelle location di gara e Gaglianico che invece è lo stabilimento che produrrà le confezioni di Pet 100% riciclato che poi saranno appunto presenti nelle sedi di gara". Sono le parole di Cristina Camilli, Direttore Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Sostenibilità di Coca-Cola Italia, all'incontro stampa organizzato per presentare 'The Peak', la struttura di 900 mq installata davanti in Piazza del Cannone davanti al Castello Sforzesco a Milano. Un luogo lo spirito olimpico e paralimpico prende vita.

