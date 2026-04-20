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Milano Design Week 2026: CIAL e Naba presentano 'Extreme Environments'

20 aprile 2026 | 14.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alla Milano Design Week 2026 l'alluminio diventa il cuore della creatività e il simbolo della circolarità grazie all'installazione 'Extreme Environments', nata dalla collaborazione tra CIAL - Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio e Naba - Nuova accademia di belle arti. L'alluminio, duttile, riflettente, riciclabile infinite volte, è l'elemento attraverso il quale si dà forma concreta al messaggio di responsabilità e sostenibilità su cui si basa l'operato del Consorzio e da cui ha preso forma l'installazione. 'Extreme Environments' è esposta nell'ambito di MoscaPartners Variations 2026, la mostra collettiva che in questa edizione ha come tema conduttore Metamorphosis, un invito a riflettere su come il design possa reagire, adattarsi e generare nuove visioni in contesti estremi: dalle città verticali ai luoghi remoti, dalle temperature proibitive alle situazioni di forte fragilità sociale.

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