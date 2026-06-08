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Israele colpisce obiettivi militari in Iran

Le forze di difesa israeliane (Idf) annunciano di aver compiuto azioni in risposta al lancio di missili

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu
08 giugno 2026 | 05.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Israele colpisce obiettivi militari in Iran dopo i missili lanciati da Teheran. Le forze di difesa israeliane (Idf), oggi lunedì 8 giugno, annunciano di aver effettuato attacchi indirizzati verso le regioni centrali e occidentali della Repubblica islamica. La risposta matura dopo la telefonata tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, nella quale il presidente americano ha chiesto al premier israeliano di evitare rappresaglie. Nelle prime ore di oggi, secondo media statali iraniani, si sono verificate esplosioni a Teheran, Tabriz e Isfahan, che ospita uno dei principali siti nucleari del paese.

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Secondo i Guardiani della rivoluzione, Israele avrebbe lanciato missili balistici. L'agenzia Irna riferisce che l'attacco contro Najafabad, nella provincia di Isfahan, non avrebbe causato vittime.

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