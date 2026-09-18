Milano, Icch premia i comunicatori del domani insieme a Vittorio Feltri e Maria Latella

L'International Corporate Communication Hub - ICCH torna a valorizzare il talento delle nuove generazioni con la nona edizione del Premio Giovani Comunicatori di ICCH. I riconoscimenti sono stati conferiti ieri a Milano con una cerimonia al Centro Svizzero. Oltre ai talenti emergenti della comunicazione e del public affairs delle cinque categorie in gara, sono stati premiati anche Vittorio Feltri, con il Premio alla Carriera, e Maria Latella, con il Premio Storytelling. I due sono poi stati protagonisti di un dialogo con il Direttore di Adnkronos Davide Maria Desario sull'evoluzione del giornalismo, dell'informazione e del racconto.