Milano inaugura la Fiera Ice Arena con 4mila posti per gli sport su ghiaccio

l grande hockey torna a Milano, e lo fa in una nuova casa, la Fiera Ice Arena, una struttura da 4mila posti a sedere dedicata agli sport su ghiaccio realizzata da Fondazione Fiera Milano con un investimento di 7 milioni di euro. Inaugurata il 1° ottobre, la nuova Arena si prepara così ad accogliere per la prima volta il pubblico in occasione di una gara agonistica: appuntamento alle 19.45 di questa sera, quando il Milano Hockey Club affronterà l'Hockey Club Innsbruck, in una partita valida per il nono turno dell'Ice Hockey League. L'impianto può però ospitare ben sette discipline sportive su ghiaccio, tra cui pattinaggio di figura, short track e curling, ed è aperto a tutta la cittadinanza.