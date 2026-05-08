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Milano: Luiss School of Law lancia il corso sul diritto delle società quotate e la riforma del Testo unico della Finanza

08 maggio 2026 | 12.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Luiss School of Law di Milano lancia il nuovo corso di perfezionamento 'Il diritto delle società quotate e la riforma del Testo Unico della Finanza'. Rivolto a professionisti di studi legali, enti pubblici e aziende private attivi nel distretto milanese, il percorso amplia la proposta in ambito giuridico-economico dell'Ateneo e risponde alla necessità di sviluppare nuove competenze per affrontare le più recenti e complesse sfide del diritto finanziario. Ad illustrare i dettagli del nuovo corso all'evento organizzato dall'Università a Milano il rettore Paolo Boccardelli, al cui intervento ha fatto seguito quello del sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze Federico Freni. Con una tavola rotonda, alla quale hanno preso parte il presidente della  Luiss School of Law Paola Severino, il Dean della Luiss School of Law Aristide Police e Umberto Tombari, professore Luiss e direttore del corso, si è invece approfondito l'attuale assetto dei mercati.

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