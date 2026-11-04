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Mobilità, Brumotti: "Per riappropriarsi del territorio necessario mantenerne l'identità"

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04 novembre 2026 | 12.08
Redazione Adnkronos
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"Per appropriarsi del territorio è necessario tornare indietro, non andare troppo avanti con la tecnologia, ma mantenere la sua identità. Io sono molto affezionato alla natura, in quanto biker, e mi piace rispettarla. Ci troviamo qui per un progetto molto importante: selezionare la città che, negli ultimi dieci anni, si è rimboccata le maniche per mantenere la propria identità". Così Vittorio Brumotti, Biker professionista e Ambassador Intesa San Paolo, alla decima edizione di Urban Award, il premio dedicato ai Comuni che migliorano la mobilità e la qualità della vita urbana, presentata nella sede Anci di via dei Prefetti a Roma. L'iniziativa ha il patrocinio della stessa Anci, il sostegno di Intesa Sanpaolo come Main Partner e di Confcommercio e Pin Bike come Silver Partner.

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