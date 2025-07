Mobilità, Catania (Milano Serravalle): “Da Carugate est parte la prima rete di rifornimento di idrogeno”

Con l’inaugurazione della stazione di rifornimento di idrogeno a Carugate est (Mi) nasce “la prima rete di distribuzione in Italia. Parte da qui perché è qui che si incrociano due trans-european network, due assi fondamentali del trasporto europeo: quello Est-Ovest e quello Nord-Sud”. Così Elio Catania, presidente di Milano Serravalle - Milano Tangenziali Spa, prendendo parte alla presentazione della prima delle cinque stazioni di rifornimento di idrogeno per il trasporto stradale. L’iniziativa di Fnm e della stessa Milano Serravalle – Milano Tangenziali mira ad avviare un modello di mobilità a idrogeno applicato al trasporto su gomma in Italia, a partire dallo snodo infrastrutturale di Carugate, un punto chiave nel cuore della Lombardia.