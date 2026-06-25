Mobilità: Di Loreto (Bain & Company): "Da 5 a 11 stipendi per un'auto, manca una vettura per tutti"

"Oggi servono 11 stipendi lordi per acquistare un'auto media del segmento italiano, mentre alcuni anni fa ne bastavano 4 o 5. Il mercato dell'auto in Italia non è ancora tornato ai volumi pre-pandemia. Quello che manca oggi è il segmento A, cioè la vettura per tutti i cittadini, che in passato rappresentava il 20-25% del mercato e oggi è scesa sotto il 7-8%". Lo ha detto Gianluca Di Loreto, partner di Bain & Company e responsabile italiano automotive, intervenendo alla presentazione dell'edizione 2026 del sondaggio sulla mobilità degli italiani realizzato da Bain & Company in collaborazione con Aniasa.