Mobilità, Pella (Anci): "Fieri di poter premiare Comuni che migliorano qualità vita urbana"

"Il lavoro dei Comuni dà un contributo eccellente, dimostrato in dieci anni di attività da innovazione, concretezza e coinvolgimento dei territori. I sindaci sono il baluardo delle politiche attive. Noi sindaci dobbiamo osare per costruire sempre più città vivibili a dimensione d'uomo, vicine ai cittadini, che consentano di camminare, di andare in bicicletta, di essere sicuri e di fare attività fisica, perché significa abbattere i costi energetici e malattie non trasmissibili come l'obesità, diabete di tipo 2 urbano, ma anche migliorare la qualità di vita e dell'ambiente. Noi come Anci siamo fieri di poter premiare i Comuni che hanno contraddistinto le migliori iniziative durante la nostra assemblea, punto centrale della vita della nostra Associazione". Lo ha detto Roberto Pella, Vicepresidente Anci e Presidente della Lega Ciclismo, intervenendo nel corso della decima edizione di Urban Award, il premio dedicato ai Comuni che migliorano la mobilità e la qualità della vita urbana, presentata nella sede Anci di via dei Prefetti a Roma. L'iniziativa ha il patrocinio della stessa Anci, il sostegno di Intesa Sanpaolo come Main Partner e di Confcommercio e Pin Bike come Silver Partner.