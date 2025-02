Mobilità sostenibile, Repower Italia presenta la IX edizione del suo white paper 

Innovazione, digitale e turismo. Sono queste le parole chiave della mobilità dolce per il 2025 secondo Repower Italia, come si legge nel white paper che la società presenta per il nono anno consecutivo. Il documento scatta una fotografia dei passi avanti e delle criticità che nell'ultimo anno hanno riguardato il settore della mobilità sostenibile, offrendo anche una chiave di lettura per il futuro: la mobilità sostenibile sta indubbiamente vivendo un rallentamento nel suo sviluppo, ma ciò non mette in discussione questa tecnologia. “La direzione rimane chiara - spiega Fabio Bocchiola, ceo di Repower Italia ai microfoni dell’AdnKronos - le infrastrutture crescono e gli stakeholders credono in questo processo”. L’impegno nello sviluppo della mobilità dolce ha portato Repower Italia a ricevere il Compasso d’Oro nel 2022 per la realizzazione di due modelli di cargo bike a pedalata assistita, Lambrogio e Lambrogino, per la movimentazione di merci e il trasporto di ospiti.