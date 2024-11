Moricca (PagoPA): "Migliorare i servizi digitali anche in prospettiva Pnrr"

"Partecipiamo all'assemblea Anci per il quarto anno consecutivo. Per noi un'importante occasione di interagire con i comuni per presentare le nostre piattaforme e per far conoscere quello che è stato fatto e quello che può essere fatto soprattutto in prospettiva Pnrr". A dirlo è l'Amministratore Unico di PagoPA, Alessandro Moricca, all'interno della 41° assemblea Anci che si svolge al Lingotto Fiere di Torino. Varie le forme di interazione tra pubblica amministrazione e cittadini messe a disposizione dalla Società: "Oltre alla piattaforma PagoPa - spiega Moricca - si interagisce con App IO, che è l'app dei servizi pubblici, quindi il punto d'accesso per il cittadino ai servizi digitali degli Enti e con Send, che è il servizio delle notifiche digitali che permette alle amministrazioni di inviare atti a valore legale sia in digitale che in analogico.

"Quello che presentiamo qui all'Anci - sottolinea Moricca - è principalmente come beneficiare al meglio dei servizi digitali. Sui quasi 8.000 comuni italiani, la quasi totalità aderisce a pagoPA, ma l'adozione delle soluzioni non è sempre uniforme. Per esempio, sulla piattaforma PagoPA per un servizio come le sanzioni stradali a cui ha aderito il 60% degli Enti l'effettivo utilizzo è solo del 20%. Ecco - conclude - il nostro obiettivo è di far salire queste cifre per permettere di realizzare a pieno gli obiettivi del Pnrr".