Mps, nella long list da 30 nomi al vaglio del Cda anche Passera, Palermo e Vivaldi

Nella lista da 30 nomi al vaglio del Cda di Monte dei Paschi di Siena, secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicine al dossier, ci sarebbero Corrado Passera, il fondatore di Illimity, l'ad di Acea Fabrizio Palermo e Carlo Vivaldi, che è attualmente consigliere del board di Mediolanum e ex di Unicredit. Nomi, questi, che sarebbero graditi alla Bce. La short list, che ridurrà i nomi a una cerchia più ristretta, è prevista per la fine del mese di febbraio. La decisione sul lista per il nuovo Cda è attesa entro il 6 marzo in vista dell'Assemblea di Mps programmata per il 15 aprile.