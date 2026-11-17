Il vicepresidente Fipe, 'il bar resta un presidio sociale e culturale per i giovani, va sostenuto per intercettare nuovi consumi e tendenze'

“Il bar è un luogo che richiama i giovani, sia come lavoratori sia come imprenditori, ma deve rimanere anche un luogo sociale, un presidio culturale dove le nuove generazioni possano esprimere se stesse, incontrarsi, prendere un caffè, fare un aperitivo o studiare”. Lo ha dichiarato Matteo Musacci, vicepresidente Fipe-Confcom e presidente del gruppo giovani di Fipe Confcommercio, in occasione del 1° Forum del Bar Italiano, appuntamento di lancio di un progetto di filiera per raccontare il bar italiano e fornire soluzioni utili a tutelarne la sostenibilità economica e il valore sociale.

“Per intercettare le nuove mode e i nuovi consumi, il bar deve evolvere. Come Fipe-Confcommercio dobbiamo sostenere questa evoluzione e riportare al centro del dibattito pubblico un tema: il bar non può chiudere”, ha sottolineato Musacci richiamando anche la contrazione del settore: “negli ultimi anni purtroppo 23mila bar hanno chiuso in Italia”.