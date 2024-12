Nasce 'Università News', nuovo progetto editoriale Adnkronos

L’università italiana: una galassia dalle mille sfaccettature, con notevoli punte di eccellenza ma anche zone d’ombra e vuoti da colmare. In primis, le risorse inadeguate, a cui si aggiungono - per diretta conseguenza - la tendenza ad una progressiva burocratizzazione e precarizzazione del corpo docente. Catalizzare l’attenzione sul sistema universitario e sul mondo accademico, anche alla luce di questi dati, è l’obiettivo di 'Università News', iniziativa editoriale già visibile su un canale dedicato del sito www.adnkronos.com. Un progetto di ampia portata che, grazie alla produzione di contenuti giornalistici multimediali (articoli, interviste video, servizi televisivi), talk show negli studi televisivi Adnkronos di Roma e Milano e una serie di podcast, intende far emergere il valore che gli atenei italiani rivestono come incubatori di conoscenza e crescita del Paese.

Il sistema universitario italiano, infatti, ha mantenuto negli anni una forte tradizione di eccellenza accademica e oggi detiene un ruolo strategico nel processo di sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Un capitale umano più qualificato è garanzia di rinnovamento della leadership e della classe dirigente, segno tangibile di innovazione e competitività.

Un messaggio forte che il nuovo progetto editoriale 'Università News' si propone ambiziosamente di diffondere, attraverso un flusso informativo continuo, per valorizzare lo straordinario bagaglio scientifico, tecnologico e culturale del mondo accademico italiano. Riflettori puntati, dunque, su un sistema che, a fronte di un livello complessivo di investimenti in formazione e ricerca ancora troppo basso rispetto agli altri Paesi Ue, riesce comunque ad eccellere.

Forte di una consolidata posizione strategica nel panorama dell’informazione italiana e non solo, oltre all’esperienza accumulata in tanti anni di informazione sul settore e del dialogo costante con gli istituti universitari, Adnkronos può contare sull’autorevolezza delle fonti, la diffusione delle notizie, tracciabili e profilate, verso diversi target, dagli stakeholder coinvolti ai giovani, dalle imprese alle istituzioni.

I contenuti saranno pubblicati con cadenza periodica e continuativa e veicolati attraverso i tanti canali del circuito Adnkronos, compresi i profili social, le tv locali e satellitari, gli oltre 200 portali e siti web collegati, le centinaia di testate locali, oltre 130 emittenti radiofoniche locali, i notiziari diffusi in tempo reale.

Con 'Università News', Adnkronos traccia un percorso che vede camminare insieme l’informazione qualificata, la cultura, la ricerca.