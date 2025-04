Nasce Urban MIS: l'AI al servizio dei territori. Dati e strategia per il futuro delle città

Dalla collaborazione tra l’Università di Salerno ed Evolution Group, azienda leader nel settore tech e pubblicitario, prende vita Urban MIS, uno spin-off accademico con l’ambizione di trasformare l’analisi dei territori attraverso l’intelligenza artificiale.

Un progetto che coniuga ricerca scientifica e tecnologie avanzate per aiutare enti pubblici e operatori turistici a prendere decisioni più consapevoli, fondate su dati oggettivi. Urban MIS nasce con una missione chiara: misurare, valorizzare e rendere competitiva l’identità di città e destinazioni turistiche. Lo fa analizzando big data, social media e fonti tradizionali per generare KPI personalizzati e visualizzazioni interattive che descrivono in tempo reale la percezione e la notorietà di un luogo.

“In un mondo dove la percezione conta quanto – se non più – della realtà, fornire strumenti per leggere e interpretare questi segnali è fondamentale per le strategie territoriali,” spiega Marco Lenoci, Amministratore Delegato di Evolution Group. “Crediamo nell’uso etico e strategico dell’intelligenza artificiale per migliorare le politiche di sviluppo locale e generare un impatto positivo sulle comunità.” A fare da ponte tra il mondo accademico e quello tecnologico è l’approccio interdisciplinare che unisce competenze di marketing, analisi dei dati e gestione d’impresa. “L’unione tra ricercatori universitari ed esperti digitali rappresenta un’opportunità unica per costruire strumenti davvero innovativi e utili alla governance dei territori,” afferma Francesco Polese, professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università di Salerno.

Il primo campo di applicazione è quello del turismo e del city branding: attraverso Urban MIS è possibile misurare il livello di consapevolezza di un brand territoriale, valutare l’efficacia delle campagne di promozione e pianificare azioni più mirate per attrarre visitatori e investimenti. Ma le potenzialità del progetto non si fermano qui. Il modello è pensato per essere scalabile e adattabile anche ad altri ambiti, come il branding aziendale e la comunicazione d’impresa, con l’obiettivo di aiutare istituzioni e organizzazioni a rafforzare la propria identità e competitività sul mercato. In un’epoca in cui i dati sono diventati il vero oro del nostro tempo, Urban MIS si propone come alleato strategico per chi vuole governare il cambiamento, anticipare le tendenze e costruire valore attraverso l’innovazione.