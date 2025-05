Nautica, a Marano Lagunare il punto sul futuro della nautica da diporto in Fvg

Si è svolto sabato scorso a Marano Lagunare il convegno “Il ruolo dello Sportello Telematico del Diportista e la nautica da diporto in Friuli Venezia Giulia”, promosso da Unasca (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica). L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto sull’evoluzione digitale del settore nautico e sulle sfide ancora aperte per una piena modernizzazione delle procedure amministrative. Protagonisti dell’incontro sono stati gli Sportelli Telematici del Diportista (Sted), strumenti introdotti a partire dal 2019 per digitalizzare e semplificare le pratiche relative alla gestione delle imbarcazioni da diporto: rilascio di licenze, registrazioni, passaggi di proprietà e altro ancora.

Moderato dal giornalista Giulio Garau e introdotto dalla segretaria regionale Studi Unasca Giorgia Passelli, il convegno ha visto la partecipazione del senatore Marco Dreosto, del sindaco di Marano Lagunare Mauro Possesso, del comandante Roberto Pellegrini, nonché gli interventi dell’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Bini, dell’onorevole Valter Rizzetto, del responsabile nazionale Studi Nautici Unasca dott. Marco D’Agliano e del vice segretario nazionale Studi Unasca Francesco Osquino. Durante il convegno è stata offerta un’ampia panoramica sullo stato di attuazione degli Sted, con un focus particolare sulla regione Friuli Venezia Giulia, territorio strategico per la nautica da diporto grazie alla sua posizione geografica e alla forte vocazione marittima.

“Con i suoi 96 km di costa e 15.562 posti barca (+14,3% rispetto al vicino Veneto), il Friuli Venezia Giulia è oggi il porto turistico più grande d’Italia. La cantieristica, la piccola nautica, i porti turistici e gli approdi rappresentano un volano economico di primaria importanza. Con il nuovo testo di legge sulla nautica, in vigore dal 1° gennaio con una dotazione di 2,7 milioni di euro, la Regione ha voluto restituire centralità a questo comparto chiave. Abbiamo istituito un tavolo permanente per monitorare e pianificare lo sviluppo del settore insieme a tutti gli stakeholder. Sono previste nuove linee contributive – ad esempio per il refitting delle imbarcazioni e l’acquisto di motori a basso impatto ambientale – oltre a un masterplan degli ormeggi nautici regionali. L’obiettivo è rafforzare un comparto che già oggi conta 25 marine e dà lavoro, tra diretto, indiretto e indotto, a circa 2.000 persone, sottolinea l’assessore Sergio Bini.

"Siamo molto soddisfatti per la riuscita dell’evento, che dimostra quanto la sinergia tra Unasca e le istituzioni sia fondamentale per garantire un servizio efficiente ai cittadini, e in questo caso, ai diportisti. La nautica in Friuli Venezia Giulia sta vivendo un grande sviluppo, ma l’attenzione è rivolta a tutto il territorio nazionale. Come associazione siamo costantemente impegnati nel dialogo con il decisore pubblico per contribuire alla definizione di normative coerenti con le reali esigenze del settore, strategico per l’economia del Paese", sottolinea Francesco Osquino, Vice Segretario Studi di Consulenza Unasca. Nel corso dell’incontro non sono mancati momenti di riflessione sulle criticità ancora presenti, tra cui l’esigenza di completare la digitalizzazione degli archivi storici e rendere il sistema sempre più accessibile e intuitivo per i cittadini. In questo senso, è stata ribadita la necessità di proseguire con investimenti in tecnologie e formazione. L’evento si è concluso con l’impegno condiviso di istituzioni e operatori a proseguire il percorso di innovazione avviato, con l’obiettivo di rendere la nautica da diporto un settore sempre più moderno, efficiente e competitivo.