circle x black
Cerca nel sito
 

Nautica: annunciati numeri e novità del 66° Salone Nautico di Genova

Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
15 settembre 2026 | 18.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

1.000 imbarcazioni, 215 novità e 45 Paesi rappresentati da 5 continenti. Confindustria Nautica presenta a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre, partendo da numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Alla manifestazione di ottobre aumenta la presenza di imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come cresce l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure buyer e giornalisti da 35 Paesi, mentre la nuova area Living Made in Italy mette al centro la cantieristica italiana di fascia alta. Importante anche l'attenzione riservata ai giovani, con la nuova Blue Arena dedicata a formazione, innovazione e professioni del mare.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
"Livatino: il giudice e i suoi assassini", il trailer della fiction Rai diretta da Michele Placido
News to go
Modello 730, manca poco alla scadenza
"Simply Italian", Sharon Stone protagonista dello spot Ita Airways - Video
Buzzetti (Sid): "Vittoria di Zverev dimostra che il diabete non ferma la vita" - Video
News to go
Bonus sociale, cosa sapere
Scuola, l'immunologo: "Salute e concentrazione? Occhio a pasti e merenda nello zaino"
Bonino, Tajani a camera ardente: "Sull'Europa avevamo obiettivi comuni" - Video
Casini diventa nonno, gli auguri di La Russa in Senato - Video
Bonino, in fila per l'ultimo saluto: "Amica delle donne, lottava per i diritti di tutti" - Video
Bonino, Fini alla camera ardente: "Politica più povera senza di lei" - Video
Bonino, Gualtieri: "Grazie Emma, combattente dolce e tenace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza