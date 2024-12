Nautica, vice ministro Rixi: “Creare sinergia tra ministeri e rilanciare sistema marittimo italiano”

“Il disegno di legge ormai è stato approvato in Consiglio dei ministri e andrà avanti in Parlamento, con la possibilità di adeguare o modificare alcuni punti che sono ancora in dibattito insieme alle categorie, per creare una sinergia tra tutti i ministeri e rilanciare il sistema marittimo italiano. In particolare, in questo caso si parla della nautica da diporto e tutto il settore della blue economy, che per noi è fondamentale non solo perché siamo in questo momento leader a livello mondiale, ma perché vorremmo esserlo ancora per i prossimi venti 30 anni”. Lo dichiara Edoardo Rixi, vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in occasione dell’assemblea pubblica di Confindustria Nautica, intitolata “Nautica: la rotta tracciata dalle riforme nel contesto internazionale. Il confronto con il governo, le politiche per la blue economy, le nuove norme per il settore” e svoltasi a Roma.