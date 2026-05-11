Notar.ioT, arrivano le “sentinelle digitali” per difendere il Made in Italy agroalimentare

La startup agri-tech fondata da Sacha Caterina e Pietro Mazzetti di Pietralata, per certificare i dati di agricoltura, allevamenti e acquacoltura in vista della Pac 2027 e degli obblighi Csrd

La sovranità alimentare passa anche dalla sovranità del dato. È da questa idea che nasce Notar.ioT, nuova startup italiana del settore agri-tech che punta a costruire un sistema di certificazione digitale per l’intera filiera agroalimentare, attraverso dispositivi hardware e software in grado di raccogliere, validare e rendere immodificabili i dati provenienti da aziende agricole, allevamenti e acquacoltura.

Fondata da Sacha Caterina, ideatore della tecnologia, e da Pietro Mazzetti di Pietralata, già amministratore delegato di un’altra startup agricola, la società si propone come intermediario tecnologico tra imprese, pubblica amministrazione, enti certificatori e grande distribuzione, in una fase in cui le normative europee impongono nuovi standard di tracciabilità, sostenibilità e trasparenza.

Il progetto nasce infatti nel contesto dell’evoluzione della Politica agricola comune europea e della crescente pressione regolatoria legata alla direttiva Csrd, la Corporate Sustainability Reporting Directive, che obbliga grandi aziende e filiere a documentare in maniera sempre più precisa il proprio impatto ambientale e sociale.

Con la Pac 2027, spiegano i promotori dell’iniziativa, le aziende agricole saranno chiamate a documentare con precisione aspetti come la carbon footprint, il consumo di risorse, la gestione ambientale e la sostenibilità delle produzioni. Una quantità crescente di dati che dovrà essere raccolta, verificata e trasmessa a enti pubblici, assicurazioni, certificatori e operatori della grande distribuzione.

In questo scenario, Notar.ioT punta a creare un sistema capace di automatizzare e certificare l’intero processo. L’obiettivo è ridurre il rischio di errori o manipolazioni e trasformare i controlli in procedure completamente digitali.

“La nostra missione – spiegano i fondatori – è fornire alle istituzioni e alle imprese una ‘garanzia liquida’. Attraverso la notarizzazione elettronica dei processi, il Made in Italy agroalimentare diventa inattaccabile”.

Priapo e Proteo, le nuove “sentinelle digitali”

Il cuore tecnologico del progetto è rappresentato da due sistemi attualmente in fase di brevetto: “Priapo” e “Proteo”.

Priapo è stato progettato come una “Tech Sentinel”, una sorta di spaventapasseri intelligente da installare nei campi agricoli e negli allevamenti. Il sistema è pensato per automatizzare attività come la gestione del Quaderno di campagna digitale, raccogliendo e certificando dati ambientali e produttivi direttamente sul posto.

Proteo, invece, è una “AI Sea Sentinel”, una boa intelligente destinata alla pesca e all’acquacoltura, progettata per operare in ambienti acquatici e monitorare parametri produttivi e ambientali in tempo reale.

Entrambi i dispositivi integrano una sorta di “scatola nera” digitale capace di raccogliere, validare, registrare e firmare elettronicamente i dati considerati legalmente rilevanti, eliminando – secondo la startup – il rischio di alterazioni umane e generando informazioni immediatamente utilizzabili da autorità, enti certificatori e operatori della filiera.

Tecnologia, AI e controlli digitali

Il progetto unisce sensoristica, AI e sistemi di notarizzazione elettronica con l’obiettivo di creare uno standard tecnologico nazionale per la filiera agroalimentare.

Secondo i fondatori, la piattaforma potrebbe diventare uno strumento strategico non solo per la tracciabilità e la certificazione, ma anche per rafforzare la competitività del Made in Italy sui mercati internazionali e per supportare le politiche di sovranità alimentare e digitale.

Notar.ioT sottolinea inoltre come il sistema possa essere ulteriormente sviluppato per applicazioni legate all’economia circolare, inclusa la valorizzazione degli scarti agricoli e industriali.

La startup nasce dopo un lungo lavoro di studio e analisi sulle tecnologie applicabili all’agroalimentare, con l’obiettivo di coniugare esigenze produttive, obblighi normativi e controlli pubblici in un’unica infrastruttura digitale integrata.