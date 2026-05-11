circle x black
Cerca nel sito
 

Notar.ioT, arrivano le “sentinelle digitali” per difendere il Made in Italy agroalimentare

La startup agri-tech fondata da Sacha Caterina e Pietro Mazzetti di Pietralata, per certificare i dati di agricoltura, allevamenti e acquacoltura in vista della Pac 2027 e degli obblighi Csrd

Notar.ioT, arrivano le “sentinelle digitali” per difendere il Made in Italy agroalimentare
11 maggio 2026 | 13.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

La sovranità alimentare passa anche dalla sovranità del dato. È da questa idea che nasce Notar.ioT, nuova startup italiana del settore agri-tech che punta a costruire un sistema di certificazione digitale per l’intera filiera agroalimentare, attraverso dispositivi hardware e software in grado di raccogliere, validare e rendere immodificabili i dati provenienti da aziende agricole, allevamenti e acquacoltura.

CTA

Fondata da Sacha Caterina, ideatore della tecnologia, e da Pietro Mazzetti di Pietralata, già amministratore delegato di un’altra startup agricola, la società si propone come intermediario tecnologico tra imprese, pubblica amministrazione, enti certificatori e grande distribuzione, in una fase in cui le normative europee impongono nuovi standard di tracciabilità, sostenibilità e trasparenza.

Il progetto nasce infatti nel contesto dell’evoluzione della Politica agricola comune europea e della crescente pressione regolatoria legata alla direttiva Csrd, la Corporate Sustainability Reporting Directive, che obbliga grandi aziende e filiere a documentare in maniera sempre più precisa il proprio impatto ambientale e sociale.

Dalla carbon footprint alla filiera certificata

Con la Pac 2027, spiegano i promotori dell’iniziativa, le aziende agricole saranno chiamate a documentare con precisione aspetti come la carbon footprint, il consumo di risorse, la gestione ambientale e la sostenibilità delle produzioni. Una quantità crescente di dati che dovrà essere raccolta, verificata e trasmessa a enti pubblici, assicurazioni, certificatori e operatori della grande distribuzione.

In questo scenario, Notar.ioT punta a creare un sistema capace di automatizzare e certificare l’intero processo. L’obiettivo è ridurre il rischio di errori o manipolazioni e trasformare i controlli in procedure completamente digitali.

“La nostra missione – spiegano i fondatori – è fornire alle istituzioni e alle imprese una ‘garanzia liquida’. Attraverso la notarizzazione elettronica dei processi, il Made in Italy agroalimentare diventa inattaccabile”.

Priapo e Proteo, le nuove “sentinelle digitali”

Il cuore tecnologico del progetto è rappresentato da due sistemi attualmente in fase di brevetto: “Priapo” e “Proteo”.

Priapo è stato progettato come una “Tech Sentinel”, una sorta di spaventapasseri intelligente da installare nei campi agricoli e negli allevamenti. Il sistema è pensato per automatizzare attività come la gestione del Quaderno di campagna digitale, raccogliendo e certificando dati ambientali e produttivi direttamente sul posto.

Proteo, invece, è una “AI Sea Sentinel”, una boa intelligente destinata alla pesca e all’acquacoltura, progettata per operare in ambienti acquatici e monitorare parametri produttivi e ambientali in tempo reale.

Entrambi i dispositivi integrano una sorta di “scatola nera” digitale capace di raccogliere, validare, registrare e firmare elettronicamente i dati considerati legalmente rilevanti, eliminando – secondo la startup – il rischio di alterazioni umane e generando informazioni immediatamente utilizzabili da autorità, enti certificatori e operatori della filiera.

Tecnologia, AI e controlli digitali

Il progetto unisce sensoristica, AI e sistemi di notarizzazione elettronica con l’obiettivo di creare uno standard tecnologico nazionale per la filiera agroalimentare.

Secondo i fondatori, la piattaforma potrebbe diventare uno strumento strategico non solo per la tracciabilità e la certificazione, ma anche per rafforzare la competitività del Made in Italy sui mercati internazionali e per supportare le politiche di sovranità alimentare e digitale.

Notar.ioT sottolinea inoltre come il sistema possa essere ulteriormente sviluppato per applicazioni legate all’economia circolare, inclusa la valorizzazione degli scarti agricoli e industriali.

La startup nasce dopo un lungo lavoro di studio e analisi sulle tecnologie applicabili all’agroalimentare, con l’obiettivo di coniugare esigenze produttive, obblighi normativi e controlli pubblici in un’unica infrastruttura digitale integrata.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Made in Italy agroalimentare Pac 2027 Csrd Sovranità alimentare Sovranità del dato Agri tech
Vedi anche
Videonews
Sciopero trasporto aereo oggi, cosa c'è da sapere
News to go
Passaporto, richiesta possibile in 7.500 uffici postali in tutta Italia
News to go
Caro carburanti e poca redditività, le rotte aeree minori rischiano di sparire
News to go
Tanti medici ma pochi infermieri, le cause in un rapporto sull'Italia
Race for the Cure, Cucinotta: “Mia sorella e il tumore al seno, prevenzione salva la vita" - Video
Race for the Cure, Gualtieri: “Clima straordinario, evento unico al mondo” - Video
A Roma l'onda rosa per Race for the Cure, sport e prevenzione contro il tumore al seno - Video
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world
Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma" - Video
Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano"
Attacco alla petroliera, il caccia Usa colpisce nello Stretto di Hormuz - Video
News to go
Anziani, oltre 4 milioni i non autosufficienti in Italia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza