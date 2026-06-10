Nuclear Expo 2026:  Squaratti (ATB Riva Calzoni - Aipe), 'per entrare nel nucleare servono competenze, persone e visione di lungo periodo'

"Ho partecipato al convegno in duplice veste: come rappresentante di ATB Riva Calzoni, quindi ho voluto condividere il percorso nel nucleare di ATB che nasce negli anni 70 e arriva fino ad oggi. Questo contributo l'ho voluto dare per portare anche a rispondere alla domanda 'cosa serve ad aziende per entrare nel nucleare? ATB ne è un esempio. Quello che sta portando AIPE in questo contesto è allargare la filiera: aziende e player attuali nel nucleare già intravedono da anni la mancanza di un sottobosco di fornitori che abbiano competenze nel nucleare. Per avere competenze nucleare non basta dire 'voglio entrare nel nucleare', bisogna avere innanzitutto le persone e avere un percorso pluriennale. Quindi il ritorno dell'investimento non è immediato ma l'imprenditore deve immaginare che lo avrà nel corso degli anni". Lo ha detto Francesco Squaratti, Managing Director ATB Riva Calzoni Spa e Consigliere Aipe delegato al Nucleare, nell'ambito della II edizone di Nuclear Power Expo, la prima fiera e conferenza italiana dedicata all'energia nucleare, organizzata da organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento a Piacenza Expo fino all'11 giugno 2026.