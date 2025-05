Nuclear Power-Expo, Ginola (Simic Spa): "Bene apertura governo a nucleare"

“In Italia, sul fronte del nucleare vediamo in questo momento una grande vivacità. Il governo si sta muovendo nella direzione di riprendere il nucleare, una risorsa a cui il nostro Paese è storicamente molto legato, nonostante il referendum di qualche anno fa lo abbia bloccato. Siamo felici di vedere che ci sia di nuovo un’apertura”. Così Marianna Ginola, responsabile divisione Nucleare e fusione di Simic Spa, in occasione della prima edizione di Nuclear Power-Expo, la manifestazione in svolgimento dal 21 al 23 maggio 2025 nel quartiere fieristico del Piacenza Expo, organizzata da Mediapoint & Exhibitions, che punta a diventare l’evento di riferimento a livello nazionale nel comparto dell’energia nucleare.