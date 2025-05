Nuclear Power-Expo, Tacconelli (Aipe): "Prima fiera apre dialogo con attori coinvolti"

“In Italia c'è un’importante quantità di aziende che lavorano nel settore nucleare in tutto il mondo. Ciò che manca è la comunicazione e la consapevolezza nella popolazione. Avere una prima fiera nucleare in Italia è assolutamente importante perché è un cambio netto di direzione e può coinvolgere tutti quanti ad aprire il dialogo e capire meglio cosa possiamo fare”. Con queste dichiarazioni Massimiliano Tacconelli, rappresentante Aipe - Associazione Italiana Pressure Equipment, è intervenuto alla prima edizione di Nuclear Power-Expo, la manifestazione in svolgimento dal 21 al 23 maggio 2025 nel quartiere fieristico del Piacenza Expo, organizzata da Mediapoint & Exhibitions, che punta a diventare l’evento di riferimento a livello nazionale nel comparto dell’energia nucleare.