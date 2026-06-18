Odone (UniPV): "Invecchiamento in salute è priorità per il futuro'

"Siamo una società che sta invecchiando. I trend demografici sono netti: un italiano su quattro ha più di 65 anni. Da ciò deriva l'importanza di un invecchiamento in salute, il che significa un invecchiamento che preservi la salute attraverso la prevenzione delle patologie cronico-degenerative e prevenzione delle malattie infettive attraverso le vaccinazioni". Lo ha detto Anna Odone, Professoressa di Sanità Pubblica all'Università di Pavia, alla VI edizione dell'appuntamento annuale, per il ciclo Adnkronos Q&A, dedicato ai grandi temi del cambiamento demografico del Paese con il titolo "La demografia cambia la società".