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Online il sesto episodio di 'Amazing', il podcast Ama-Adnkronos per una vita più green

"Oltre l'armadio: dal fast fashion all'economia circolare del tessile urbano", squarcia il velo sull'impatto devastante della moda usa e getta, e scopriremo come la Capitale sta rispondendo a questa emergenza. Ospiti dell'episodio Matteo Ward, ceo di Wrad e Inside Out Fashion Textiles & Home, e Bruno Manzi, presidente di Ama Spa.

Online il sesto episodio di 'Amazing', il podcast Ama-Adnkronos per una vita più green
26 giugno 2026 | 12.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È online il sesto e ultimo episodio di "Amazing - idee e buone pratiche per una città sostenibile", il podcast realizzato da Ama e Adnkronos per una vita più green. Il VI episodio della serie, "Oltre l'armadio: dal fast fashion all'economia circolare del tessile urbano", viene squarciato il velo sull'impatto devastante della moda usa e getta. Guidati dal successo della docuserie "Junk - Armadi pieni", l'episodio è un viaggio dalle discariche del sud del mondo fino alle strade di Roma. Scopriremo come la Capitale sta rispondendo a questa emergenza globale attraverso la nuova strategia di Ama: un piano fatto di contenitori intelligenti, presidio del territorio e ripristino della legalità.

Gli ospiti di questo sesto episodio sono Matteo Ward, ceo di Wrad e Inside Out Fashion Textiles & Home, e Bruno Manzi, presidente di Ama Spa, che dialogheranno con Lorenzo Capezzuoli Ranchi, host del podcast.

"Amazing", un progetto Ama e Adnkronos. Disponibile su tutte le piattaforme, su podcast.adnkronos.com e amaroma.it.

Riproduzione riservata
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economia circolare tessile urbano fast fashion sostenibilità
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