circle x black
Cerca nel sito
 

Origini e tradizioni dei tagliolini: dove nascono e perché sono diversi dalle tagliatelle

Origini e tradizioni dei tagliolini: dove nascono e perché sono diversi dalle tagliatelle
30 novembre 2025 | 13.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

In collaborazione con De Cecco

Sottili, eleganti e incredibilmente versatili, i tagliolini rappresentano una delle espressioni più raffinate della pasta secondo la tradizione italiana: non a caso i natali sono contesi da diverse città, distribuite equamente tra Nord e Sud.

Oggi cerchiamo di fare chiarezza: vediamo dunque dove nascono i tagliolini e cosa li rende diversi dalle tagliatelle.

Le origini e le caratteristiche dei tagliolini

Facciamo allora un passo indietro nel tempo, quando il mattarello era lo strumento per eccellenza per dare vita a una sfoglia perfetta: padroneggiarlo con maestria era una vera e propria arte.

È da questa sapienza, insieme a pratiche di coltivazione tanto green (seppur ante litteram) quanto curate nei dettagli, che prende forma la storia dei tagliolini: un formato di pasta lunga a nido la cui forma ricorda quella delle tagliatelle.

I tagliolini sono presenti in tutto lo Stivale e fanno parte a tutti gli effetti di una tradizione nazionale, andando oltre i regionalismi, anche se si prestano a moltissime ricette, locali e non.

Ma quali sono le origini dei tagliolini? Alla luce di quanto detto rintracciarle è più complesso di quanto non possa sembrare. Ecco alcune cose da sapere:

1602: i tagliolini sono citati nel bando Contra Vermicellari emanato a Roma. Qui si dice che i pastai devono calmierare i prezzi di diversi formati, tra cui appunto i tagliolini;

1630: il Cardinale e umanista Girolamo Aleandri cita i tagliolini nella sua opera “La difesa dell’Adone”, con riferimento a una produzione a Roma;

● vengono preparati secondo tradizione nelle seguenti culture gastronomiche: abruzzese, marchigiana, molisana e piemontese, in particolare nell’area delle Langhe.

Uovo o non uovo?

Alcune versioni di tagliolini prevedono l’uso dell’uovo nell’impasto: vale soprattutto per la tradizione marchigiana (ed emiliana).

Nel meridione, invece, si preferisce puntare sulla qualità della farina e dunque della semola di grano duro, valorizzata da una lavorazione dell’impasto a regola d’arte e da un’altrettanta cura dei processi di trafilatura ed essiccazione.

Il risultato di questo procedimento è una pasta dove vengono preservate le caratteristiche organolettiche del grano: all’insegna non solo del gusto, ma anche della genuinità.

Tagliolini vs tagliatelle

Mettiamo ora a confronto tagliolini e tagliatelle, formati di pasta che hanno differenze e similitudini:

● sono entrambi formati di pasta lunga a nido;

● i tagliolini sono più stretti delle tagliatelle e hanno una consistenza più morbida al palato;

● i tagliolini amano i condimenti più delicati, come burro, tartufo o sughi leggeri vegetali o di carne bianca;

● le tagliatelle apprezzano i condimenti sia più semplici che corposi, come quelli a base di scampi e crema di asparagi, salsiccia e funghi, il ragù alla bolognese e diversi altri ancora;

● sono entrambi versatili e capaci di mettere tutti d’accordo: piacciono a grandi e piccini;

● i tagliolini sono ottimi anche in brodo: nella tradizione contadina questa ricetta veniva preparata per le partorienti, utilizzando un brodo di carne.

Possiamo dunque concludere che i tagliolini sono un formato di per sé semplice, ma dietro tale semplicità racchiudono una tradizione che continua a raccontare l’identità gastronomica italiana con sobrietà e gusto. La storia continua…

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tagliolini tradizione italiana pasta lunga a nido De Cecco Sottili
Vedi anche
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza