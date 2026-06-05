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Pa: De Marco (Ibm Consulting Italia), 'trasformazione digitale opportunità ma espone a rischi'

05 giugno 2026 | 10.08
Redazione Adnkronos
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"La trasformazione digitale rappresenta un'enorme opportunità per il miglioramento della macchina operativa dello Stato e dei servizi ai cittadini. Al contempo pone la necessità di affrontare una serie di rischi che non possono essere sottovalutati. Qualsiasi adozione tecnologica porta con sé valore, in quanto permette di ottimizzare i processi o di abilitare nuovi servizi ma offre anche il fianco a potenziali minacce. La tecnologia, infatti, non solo può essere utilizzata in maniera impropria ma può anche essere utilizzata come vettore d'attacco". È quanto affermato da Giuseppe De Marco, responsabile cybersecurity Settore pubblico Ibm Consulting Italia, all'Ibm Cyber Academy a Roma, illustrando come gestire i rischi legati alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione, come la protezione dei dati e delle infrastrutture.

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