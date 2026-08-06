circle x black
Cerca nel sito
 

Pa, Margiotta (Confsal): "Contratto Funzioni Centrali 2025-2027 rafforza salari, diritti e innovazione"

Angelo Raffaele Margiotta - (Foto Adnkronos)
Angelo Raffaele Margiotta - (Foto Adnkronos)
06 agosto 2026 | 18.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“La sottoscrizione del ccnl Funzioni Centrali 2025-2027 rappresenta un risultato di grande rilievo per il pubblico impiego: garantisce aumenti retributivi, arretrati in tempi rapidi e nuove tutele per i lavoratori, confermando il valore della contrattazione collettiva quale leva di innovazione e sviluppo”. Lo dichiara il segretario generale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, commentando la firma definitiva del contratto.

"L’accordo segna un primato nelle relazioni sindacali del pubblico impiego, essendo stato sottoscritto prima della sua naturale scadenza. Prevede incrementi medi mensili compresi tra 126 e 221 euro, il rifinanziamento del salario accessorio e il pagamento degli arretrati già in autunno. Tra le principali novità, figurano la prima disciplina contrattuale dell’Intelligenza Artificiale nella Pubblica amministrazione, una gestione più flessibile delle ferie e l’introduzione della pausa di recupero psicofisico", prosegue.

“Esprimo il mio apprezzamento alla Federazione Confsal-Unsa e al segretario generale, Massimo Battaglia, per un risultato che rafforza salari, diritti e qualità del lavoro pubblico, offrendo risposte concrete ai lavoratori e una visione moderna delle relazioni sindacali”, conclude Margiotta.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
contratto Funzioni Centrali 2025 2027 pubblico impiego innovazione
Vedi anche
'Codice' su Rai1, Barbara Carfagna: "L'Europa può essere sovrana senza controllare le tecnologie?"
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video
Carburanti annacquati, Apruzzese (Adm): "Un campione su 10 risulta adulterato, fenomeno in crescita" - Video
Jovanotti e la sua band rendono omaggio al 'Maestrone' Guccini - Video
Wwf a difesa delle tartarughe marine, in Sicilia primato di deposizioni - Video
Mercati più cauti: Milano supera i 54mila punti, rally di Banco Bpm dopo apertura a fusione con CA Italia - Video
Vannacci celebra Guccini e canta "L'avvelenata" - Video
Con il sax immerso nelle acque del Po, l'esibizione jazz da brivido di Frankye Laforgue - Video
Un pennuto con le zampe azzurre fosforescenti, sembra Ai ma è la natura - Video
Conte ricorda Guccini: "Cantautore che ci ha fatto pensare, non solo emozionare" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza