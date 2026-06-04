Pa, Scaramuccia (Ibm Consulting Italia), 'tecnologia abilitatore della semplificazione'

"Semplificare" la pubblica amministrazione "vuol dire rendere l'interazione con il cittadino trasparente e fluida, togliendo dalle spalle di quest'ultimo l'onere di comprendere la complessità organizzativa dello Stato e delle sue amministrazioni. La tecnologia però non deve essere applicata in modo superficiale a un processo esistente ma utilizzata per ridisegnare strutturalmente il processo di interazione con il cittadino". Sono le parole di Daniela Scaramuccia, vice president & senior partner Settore pubblico Ibm Consulting Italia, a Roma presso l'Ibm Cyber Academy, in merito ai processi di semplificazione per l'efficientamento della pubblica amministrazione abilitati dall'adozione di nuove tecnologie.