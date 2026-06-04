circle x black
Cerca nel sito
 

Pa, Scaramuccia (Ibm Consulting Italia), 'tecnologia abilitatore della semplificazione'

04 giugno 2026 | 15.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Semplificare" la pubblica amministrazione "vuol dire rendere l'interazione con il cittadino trasparente e fluida, togliendo dalle spalle di quest'ultimo l'onere di comprendere la complessità organizzativa dello Stato e delle sue amministrazioni. La tecnologia però non deve essere applicata in modo superficiale a un processo esistente ma utilizzata per ridisegnare strutturalmente il processo di interazione con il cittadino". Sono le parole di Daniela Scaramuccia, vice president & senior partner Settore pubblico Ibm Consulting Italia, a Roma presso l'Ibm Cyber Academy, in merito ai processi di semplificazione per l'efficientamento della pubblica amministrazione abilitati dall'adozione di nuove tecnologie.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Il volto di Vasco Rossi 'invade' le città, annuncio in arrivo? - Video
Sorpresa dei Metallica a Bologna, suonano la cover di 'Ken il guerriero' - Video
A San Pietro manifestanti contro la corrida, il video della protesta di Peta
Giardino all'italiana nel Cortile d'onore di Montecitorio, il video dal drone
Tromba d'aria a Roma, alberi caduti e auto distrutte a Conca d'Oro - Video
Il cane Briciola va in pensione, ultima parata del 2 giugno per la mascotte dei carabinieri - Video
2 giugno, Bersaglieri a Palazzo Chigi: concerti in Piazza Colonna per la Festa della Repubblica - Video
2 giugno, l'omaggio della presidente Metsola a Bruxelles - Video
Pedaggi autostradali, scatta il rimborso: cos'è e come funziona
News to go
Ponte del 2 giugno, ecco che tempo farà
Speleologo bloccato in grotta, ecco cosa è successo: parla il soccorritore - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza