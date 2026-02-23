circle x black
Parità di genere: a Milano torna 'Progetto donna', l'iniziativa dell'ordine provinciale degli ingegneri

23 febbraio 2026 | 11.46
Redazione Adnkronos
Costruire la cultura delle pari opportunità nelle professioni tecniche, valorizzando il talento e promuovendo l'equitá. È l'obiettivo che si pone 'progetto Donna', l'iniziativa dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Milano, che torna oggi nel capoluogo lombardo, a Palazzo Isimbardi, chiamando a raccolta, al fianco delle professioniste associate, numerose istituzioni locali e nazionali. Al fianco dell'Ordine professionale nell'organizzazione dell'evento, l'associazione Aidia - Associazione italiana donne ingegneri e architetti sezione Milano e la Città Metropolitana di Milano.

