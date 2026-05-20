Partnership tra Volvo car Italia, Arval Italia e Findomestic compie 10 anni

Compie 10 anni la partnership nata nel 2016 tra Volvo car Italia, Arval Italia, società specializzata nel noleggio a lungo termine e in soluzioni di mobilità per aziende, liberi professionisti e privati, e Findomestic banca, solida realtà nel credito al consumo, entrambe parte del Gruppo Bnp Paribas.

La collaborazione si fonda su due programmi: Volvo car rent, dà la possibilità ai clienti Volvo che si recano presso la rete sul territorio di noleggiare un'auto avvalendosi del servizio di noleggio a lungo termine Arval. Questo prevede, a fronte di un canone fisso mensile, la possibilità di noleggiare un'auto per un periodo limitato che varia dai 3 ai 5 anni con inclusi una serie di servizi (copertura assicurativa, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza 24/7). Nei 10 anni di lavoro comune, si contano oltre 15mila veicoli noleggiati grazie a Volvo car rent, che conta oggi una flotta di più di 7.000 auto (di cui quasi il 40% ad alimentazione elettrica o ibrida plug-in) e circa 6.500 clienti attivi. I risultati derivano da un rapporto che si è consolidato negli anni e che ha portato alla definizione di una strategia diversificata che include iniziative di gestione della flotta costruite appositamente per i clienti e i dealer Volvo. Volvo car credit, offre alla clientela Volvo un'ampia gamma di servizi finanziari studiati per garantire la massima flessibilità e trasparenza. La scelta si articola tra leasing finanziari e finanziamenti, disponibili nelle soluzioni Classico, Maxirata e Next by Volvo cars che contraddistingue la formula di finanziamento con Valore Futuro Garantito, per chi cerca la massima libertà di scelta e vuole guidare una Volvo sempre nuova.

Volvo car credit, il programma di soluzioni finanziarie dedicato ai clienti del marchio svedese, ha permesso di finanziare e locare oltre 54.000 vetture dal suo lancio. La qualità e la personalizzazione dell’offerta trovano conferma nel riscontro dei concessionari e della clientela: complessivamente, la partnership con il Gruppo Bnp Paribas, attraverso le soluzioni di noleggio, leasing e finanziamento, ha consentito di coprire circa 6 vetture su 10 vendute dai concessionari della Rete Volvo. Il punto di forza della collaborazione è soprattutto l'approccio 'One bank' di Arval Italia e Findomestic che, forti dell’appartenenza allo stesso Gruppo bancario internazionale, Bnp Paribas, operano in modo integrato e congiunto per offrire ai clienti e alla rete di Volvo car Italia, servizi finanziari ad alto valore aggiunto con processi chiari, semplici e allargati a diversi aspetti del business. Quella tra Volvo, Arval Italia e Findomestic è quindi una collaborazione caratterizzata da una gestione integrata che consente ai concessionari Volvo di beneficiare di un ecosistema di opportunità e che prevede il contributo di persone e team dedicati nell’ambito di Arval e Findomestic a vantaggio dei clienti e dei concessionari nell’attuazione dei servizi e delle azioni previste.

"Celebrare un decennio di collaborazione è un traguardo importante per due gruppi aziendali che condividono valori sostanziali. In uno scenario così mutevole come quello automotive certi risultati si possono ottenere solo in virtù di una partnership solida fondata sulla massima collaborazione. Per noi è fondamentale poter proporre ai nostri clienti e ai nostri partner concessionari un servizio finanziario eccellente e flessibile in grado di soddisfare tutte le esigenze, risolvendo insieme le nuove dinamiche della mobilità moderna. Nella customer experience l'offerta finanziaria e di noleggio è divenuta oggi imprescindibile soprattutto per una clientela orientata al business come quella di Volvo. L’augurio è che questo sodalizio si protragga nel tempo per tanti anni ancora", dichiara Michele Crisci, presidente e managing director Volvo car Italia.

"In Arval siamo convinti che il valore si generi attraverso competenza, chiarezza e strategia condivisa. I 10 anni di risultati sempre crescenti della partnership con Volvo rappresentano tutto questo. Ed è proprio in un contesto di grandi cambiamenti e complessità del settore automotive che questa collaborazione dimostra la sua importanza ed efficacia. Il nostro obiettivo è continuare a lavorare sulla transizione energetica e su prodotti e servizi sempre più evoluti per offrire ai concessionari Volvo, e ai clienti, il miglior servizio e la più valida proposizione commerciale sul mercato, anche facendo leva sulla forza del Gruppo Bnp Paribas", sostiene Marco Pigozzi, direttore retail & partnership di Arval Italia.

"In questi dieci anni di collaborazione abbiamo costruito molto più di una partnership commerciale. Nel tempo si è sviluppata una forte sintonia, basata sulla condivisione di valori, visione comune e capacità di affrontare insieme il mercato. È proprio questa coesione che oggi ci consente di lavorare come un unico team, mettendo a fattor comune competenze, persone ed esperienze con l’obiettivo di supportare al meglio Volvo, la sua rete e i clienti finali. Siamo fieri di aver servito 50mila clienti, consegnato 54mila veicoli, per un volume totale di finanziamenti e leasing che supera 1,4 miliardi. In un settore che sta vivendo una trasformazione profonda, crediamo che la qualità della partnership e la capacità di esecuzione siano elementi sempre più determinanti per creare valore nel lungo periodo", afferma Letizia Alviano, responsabile mercato mobility di Findomestic Banca.