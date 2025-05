Pensiline in policarbonato: perché questo materiale è così diffuso?

In collaborazione con: Bazoom

Sicuramente ti è già capitato di sentir parlare del policarbonato, ma magari non hai mai avuto il tempo o la curiosità di indagare a fondo su questo materiale. Lo sapevi che in pochi anni è diventato uno dei materiali più diffusi nel settore dell’edilizia? Sì, grazie ai costi e design del policarbonato per pensiline, tale materiale è considerato super all’avanguardia e sono pochi i materiali che possono tenergli testa!

È stato introdotto negli anni ’60 e in pochi anni è diventato uno dei protagonisti nel settore edilizio. Nel 2022 il policarbonato rappresentava circa il 17% del mercato globale delle plastiche ingegneristiche.

Però, perché il policarbonato per pensiline è più vantaggioso delle soluzioni tradizionali come il vetro o il metallo? Quali sono le differenze? In questo articolo vediamo nel dettaglio i pregi che hanno portato al successo il policarbonato nel settore edilizio.

Resistenza agli urti e alle intemperie

Il policarbonato ha una straordinaria resistenza meccanica. Questo polimero, infatti, è in grado di assorbire gli urti e i carichi pesanti senza rompersi né deformarsi. Ha una resistenza che supera di 250 volte quella del vetro, quindi è estremamente difficile che una tettoia in policarbonato possa rompersi o spezzarsi con dei colpi accidentali.

Naturalmente, resistenza significa anche sicurezza. Come sappiamo, il vetro se si rompe è molto pericoloso perché produce delle schegge, mentre il policarbonato tende a creparsi, ma non genera dei pezzi affilati. Non è un caso se il policarbonato viene usato anche per le barriere anti-vandalo e per gli scudi anti-sommossa.

Per quanto riguarda la sua durata, il policarbonato non viene deformato né dal freddo né dal caldo, è stabile a un range di temperature piuttosto ampio. La sua affidabilità è più che nota, basta pensare allo stadio Nizhny Novgorod in Russia (che ospitò i Mondiali di calcio nel 2018). La sua copertura è realizzata con ben 56.700 m² di pannelli in policarbonato.

Leggerezza e facilità di installazione

Ok, sei curioso di conoscere un altro punto a favore del policarbonato? La leggerezza! I pannelli in policarbonato sono molto poco densi, circa 1,2 kg/dm³. Sai invece quant’è la densità del vetro? Beh, praticamente il doppio! Circa 2,5 kg/dm³. Questo significa che un tettoia in policarbonato pesa più o meno il 50% in meno rispetto a una in vetro. Questa differenza pesa tantissimo nel settore dell’ingegneria:

Si possono usare delle strutture di supporto più snelle

Si possono usare dei profili metallici meno massicci

Si possono usare degli ancoraggi più semplici

Il carico sulle pareti e sui sostegni è decisamente minore

Serve meno personale per l’installazione

Non è un caso, infatti, se molti produttori vendono direttamente dei kit prefabbricati con i pannelli già tagliati su misura, è perché tutti possono installarli con il fai-da-te! Proprio perché pesa poco, il policarbonato per pensiline può essere sollevato tranquillamente da due persone. Quindi non servono né gru né attrezzature speciali.

Se vogliamo fare un confronto, pensa a quanto tempo e risorse ci vogliono per montare delle vetrate pesanti, con le ventose per proteggere i vetri e i macchinari per sollevarli! Non c’è dubbio che il policarbonato sia super semplice da installare e questo comporta dei grandi risparmi sul costo della manodopera e anche sui tempi di realizzazione.

Il policarbonato è trasparente tanto quanto il vetro

Allora, probabilmente ti è già capitato di vedere le pensiline in policarbonato nelle versioni fumé o colorate, ma devi sapere che la versione trasparente riesce a far passare fino all’80-90% della luce visibile. Questo è un dato decisamente da non trascurare perché a pari del vetro!

Cosa significa questo?

Che il policarbonato per pensiline offre un’ottima resistenza e non oscura gli ambienti

Che ha dei valori di trasmissione della luce paragonabili a quelli del vetro

Che, rispetto al vetro, è più economico, più resistente e più leggero

La conseguenza vien da sé, no? È abbastanza ovvio che, nei progetti dove c’è un budget definito, il policarbonato è sempre la prima scelta rispetto al vetro.

Dove lo puoi installare?

Nelle serre

Nei giardini

Nelle verande

In generale, nelle strutture dove c’è bisogno di luce naturale

E per quanto riguarda il risultato finale? Alcuni pannelli in policarbonato sono del tutto indistinguibili dal vetro. Sono limpidi e trasparenti, con il vantaggio che sono anche infrangibili e molto leggeri.

Protezione dalla luce UV e ingiallimento

Ok, per quanto riguarda la luce UV, dobbiamo fare delle precisazioni. Di solito, i pannelli in policarbonato sono trattati con dei rivestimenti superficiali che permettono di bloccare la maggior parte dei raggi UV del sole. Questo trattamento serve per proteggere le persone dalla luce dannosa, ma anche per prevenire che il materiale invecchi con il tempo. Tieni presente che il policarbonato non trattato tende a ingiallire con il tempo.

Per chi vuole creare delle soluzioni di design, c’è sempre la possibilità di scegliere delle versioni colorate! I pannelli opalini bianchi riducono l’abbagliamento, mentre quelli colorati abbattono in parte la luce solare e creano dei piacevoli giochi luminosi. C’è da dire che, in questo, il policarbonato è estremamente versatile perché si possono letteralmente creare dei giochi di luce, soprattutto nelle strutture che richiedono un design complesso. L’esempio dello stadio che abbiamo fatto prima è super calzante: sono stati usati dei pannelli bianchi e azzurri per creare un pattern a vortice.

Quindi, possiamo di che il policarbonato è il mix perfetto tra la trasparenza del vetro e la resistenza dei materiali moderni. Se vuoi installare una tettoia in policarbonato, dai per scontato che sarà super resistente, che lascerà passare la luce solare senza oscurare il giardino e che ti proteggerà anche dai raggi UV!

In quali grandi progetti possono essere usati i pannelli in policarbonato?

Per le vetrate commerciali

Per i percorsi pedonali coperti

Per gli ingressi dei centri residenziali

Versatilità di utilizzo e design creativo

Se scegli il policarbonato per pensiline hai a disposizione un materiale che è incredibilmente versatile. Ma, quali sono le tipologie tra cui puoi scegliere?

Policarbonato compatto: La classica lastra solida, liscia e trasparente per capirci.

Policarbonato alveolare: È sempre una lastra, ma ha una struttura interna a celle. Assomiglia un po’ a un sandwich cavo.

Qual è la differenza? Beh, il policarbonato alveolare è più leggero proprio perché ha una struttura porosa e cava al suo interno. Inoltre, proprio perché ha delle camere d’aria interne, è ottimo anche per la coibentazione. Cioè fornisce una certa protezione termica, un po’ come se fosse un materiale isolante. Per questo motivo, il policarbonato alveolare viene usato soprattutto per le serre e per le verande. Il policarbonato compatto, invece, è molto molto simile al vetro ed è indicato quando si vuole la massima trasparenza.

Il policarbonato si inserisce bene in tutti gli stili architettonici

Ma veniamo al punto, perché il policarbonato per pensiline è così gettonato nelle soluzioni di design? Perché è super malleabile! Hai presente quanto tempo e risorse servono per piegare il vetro e fare delle lastre di vetro curve? Ecco, il policarbonato si può flettere direttamente a freddo in cantiere. Questo vuol dire che in pochi secondi si hanno delle pensiline ondulate o tondeggianti con pochissimo sforzo!

Questa sua particolarità gli permette di inserirsi molto bene nei vari stili architettonici, sta bene sia con le strutture in ferro battuto che con quelle dal gusto classico. È adatto per i design minimalisti e anche per le soluzioni più creative. Le pensiline in policarbonato hanno un aspetto moderno, pulito e lineare, sono perfette per le facciate contemporanee. Tieni presente che il policarbonato può praticamente assumere qualsiasi forma e può essere colorato in qualsiasi gradazione, quindi lascia spazio a un’infinità di progetti creativi. È per questo che è il materiale preferito dai designer!

In più, si presta a tantissime applicazioni pratiche:

Va bene per le coperture dei posti auto

È perfetto per coprire i parcheggi aziendali

È ottimo per le tettoie industriali

È molto usato per le pensiline fotovoltaiche

Va benissimo per i pergolati da giardino

È il candidato perfetto per i tetti delle grandi opere come gli stadi e gli impianti sportivi

I vantaggi sono sempre gli stessi: leggerezza, trasparenza, resistenza e versatilità. Siamo onesti, sono pochi i materiali che possono fargli concorrenza in questo momento. E poi, cosa c’è di meglio di comprare i kit e installare una pensilina in giardino in autonomia? Gli hobbisti possono creare una serra fai-da-te in policarbonato in pochi semplici passi senza i rischi e le complessità del vetro. Costa poco, è facile da installare, è resistente e leggero!

Considerazioni sui costi e sulla manutenzione

Aldilà degli aspetti puramente tecnici, c’è un altro aspetto che non va assolutamente sottovalutato: il prezzo. Come abbiamo visto, una tettoia in policarbonato costa meno rispetto a una in vetro o in metallo. I motivi sono due:

Il policarbonato costa meno del vetro

Serve una struttura portante meno massiccia e, quindi, meno costosa

Facciamo un esempio pratico:

Una pensilina in vetro con i tiranti e i supporto in acciaio inox può avere un costo di partenza che si aggira attorno ai 300€ e considera che bisogna includere anche i costi di installazione che, come abbiamo detto, non sono irrisori.

Una tettoia in policarbonato ha un costo di partenza di circa 50-100€, c’è una bella differenza! Poi, l’installazione è più semplice e in alcuni casi può anche essere fatta direttamente dall’acquirente per abbattere ancora di più i costi.

È chiaro, quindi, nei progetti dove si vuole abbassare il budget, le pensiline in policarbonato sono la prima scelta. Permettono di abbattere i costi senza rinunciare alla funzionalità!

Manutenzione delle pensiline in policarbonato

Un altro aspetto che bisogna considerare è la manutenzione nel tempo. E, anche qui, i pro sono tantissimi:

Le pensiline in policarbonato richiedono degli interventi minimi

Resistono bene allo sporco e agli agenti atmosferici

Non c’è alcun rischio di corrosione né di ruggine

Non servono trattamenti anti-frantumazione come invece avviene per il vetro

Resistono bene anche alle piogge acide, allo smog e all’umidità delle zone costiere

Insomma, c’è poco da dire! Basta un po’ di acqua con del detergente neutro per pulire la superficie di tanto in tanto. Al massimo può succedere che la tettoia in policarbonato si graffi, ma non è nulla di grave.

Durata delle pensiline in policarbonato

Per quanto riguarda la durata, di solito le pensiline in policarbonato mantengono la loro trasparenza per decenni. Il punto è proprio che il policarbonato per pensiline è progettato per durare a lungo, quindi è normale che sia tenace, stabile e resistente.

Naturalmente, come tutti i materiali, con il tempo può subire un certo degrado. A cosa può andare incontro?

Potrebbe graffiarsi superficialmente

Potrebbe perdere qualche punto di trasmissione luminosa

C’è un altro aspetto da tenere in considerazione e che oggi è super importante: la sostenibilità! I pannelli in policarbonato sono riciclabili, questo significa che alla fine della loro vita vengono usati per produrre dei nuovi materiali plastici. Questo contribuisce all’economia circolare dei materiali da costruzione. Può sembrare un’informazione superflua, ma in realtà oggi più che mai la sostenibilità dei materiali è importantissima e sono sempre di più le aziende edilizie che prestano la massima attenzione anche all’ambiente.