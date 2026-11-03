Peraboni (Ieg): "Edizione più grande di sempre di Ecomondo"

"Questa è sicuramente l'edizione più grande di sempre di Ecomondo, abbiamo oltre 1.800 espositori, con una crescita del 15 per cento di quelli internazionali. Abbiamo deciso di dare questa direzione alla manifestazione, una volta raggiunta questa dimensione, facendola diventare sempre più internazionale". Così Corrado Peraboni, ad di Italian Exhibition Group, ai microfoni dell'Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.