"Desidero esprimere le mie scuse alla giornalista Vanessa Ricciardi per le parole da me pronunciate al termine di un confronto con la stampa. Ho utilizzato un’espressione inappropriata, detta in un tono che voleva essere scherzoso ma che, comprensibilmente, è stata percepita come offensiva. Me ne rammarico profondamente: non rispecchia il mio modo di essere né il rispetto che ho verso tutte le donne e gli uomini dell’informazione, con cui mi confronto positivamente ogni giorno". Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto a proposito della gaffe con la giornalista - che ha apostrofato come "stronzetta", riporta Repubblica - spazientito per le domande che gli rivolgeva a margine alla presentazione del rapporto sull'energia nucleare organizzato da Confindustria ed Enea. Le scuse, ha spiegato poi Staffetta Quotidiana, sono state "prontamente accettate dalla collega".