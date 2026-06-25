Pietrantonio (Unrae): "Aumento prezzi auto e normative cambiano il mercato, transizione metta il consumatore al centro'

"Il mercato e le persone essere il punto di partenza delle decisioni devono. Negli ultimi anni costruttori e operatori hanno dovuto affrontare grandi investimenti senza poter recuperare immediatamente questi costi. Come Unrae auspichiamo maggiore pragmatismo da parte della Commissione Europea, che tenga conto di quello che è successo sul mercato e dell'impatto reale sui consumatori". Quete le parole di Roberto Pietrantonio, presidente Unrae, durante l'evento "Le Nuove coordinate della mobilità", organizzato a Roma da Aniasa."