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Pietrantonio (Unrae): "Aumento prezzi auto e normative cambiano il mercato, transizione metta il consumatore al centro'

25 giugno 2026 | 16.16
Redazione Adnkronos
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"Il mercato e le persone essere il punto di partenza delle decisioni devono. Negli ultimi anni costruttori e operatori hanno dovuto affrontare grandi investimenti senza poter recuperare immediatamente questi costi. Come Unrae auspichiamo maggiore pragmatismo da parte della Commissione Europea, che tenga conto di quello che è successo sul mercato e dell'impatto reale sui consumatori". Quete le parole di Roberto Pietrantonio, presidente Unrae, durante l'evento "Le Nuove coordinate della mobilità", organizzato a Roma da Aniasa."

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