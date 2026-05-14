Pili (Fnm), "il mondo del lavoro chiede evoluzione competenze"

"Il nostro compito come aziende è andare a motivare i giovani e far capire loro che il mondo del lavoro sta cambiando e che alcuni lavori richiederanno un'evoluzione di competenze. La vera sfida è integrare queste competenze in un ambito più globale", ha dichiarato Francesca Pili, consigliere delegato del gruppo Ferrovie Nord Milano (Fnm Spa), in occasione degli 'Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune', il convegno organizzato all'Acquario Civico meneghino dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano.