Pipeline and Gas Expo 2026: Blasi (Laurini), 'dalla demolizione alla movimentazione tubi: è la nostra 70 super versatile'

"Laurini credo non abbia bisogno di presentazioni in quanto a macchine, soprattutto per quelle dedicate alle operazioni vicino alla trincea, quindi il bedding, il back filing, la posa dei tubi, la saldatura e la logistica dei tubi in generale. Le nostre macchine più importanti sono i vagli e le frantumatrici, che servono appunto per questo tipo di operazioni. Quest'anno abbiamo presentato anche la nostra macchina 70, che nasce per la demolizione ma, essendoci resi conto della sua versatilità, l'abbiamo combinata con una pinza ed è diventata una macchina per la movimentazione dei tubi in cantiere, molto versatile, comoda e facile da trasportare". Così Michelangelo Blasi, direttore generale di Laurini, alla quarta edizione di Pipeline and Gas Expo, organizzata da Mediapoint and Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo dal 4 al 6 febbraio.