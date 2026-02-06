Pipeline and Gas Expo 2026: Gennaretti (GeTech-Gennaretti), 'aa 40 anni realizziamo impianti centrifughi ideali per scavi'

"Da 40 anni facciamo impianti centrifughi per molti campi applicativi. Lavoriamo molto nel settore degli scavi, contesto in cui si trova un fluido tecnico chiamato bentonite. Noi riusciamo a gestire questo fluido con le centrifughe, alleggerendo il fluido così che possa essere poi riutilizzato o disidratato e smaltito. Anche l'acqua viene recuperata. Il range di portata va dai 10 ai 200 metri cubi all'ora e tutte le nostre macchine possono essere trasportate all'interno dei container. Nella nostra fabbrica costruiamo, abbiamo frese, carpenteria, facciamo software, ci occupiamo quindi di tutti i passaggi per offrire impianti chiavi in mano che permettono di far funzionare queste macchine". Sono le parole di Galdino Gennaretti, cofounder e sales manager GeTech-Gennaretti, all'edizione 2026 di Pipeline and Gas Expo, organizzata da Mediapoint and Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo dal 4 al 6 febbraio.