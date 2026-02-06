circle x black
Cerca nel sito
 

Pipeline and Gas Expo 2026: Potestà (Mediapoint and Exhibitions), 'kermesse in crescita, pronti per il Gic ad aprile'

06 febbraio 2026 | 16.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il principale motivo di orgoglio per questa edizione di Pipeline and Gas Expo è quello di essere cresciuti dimensionalmente, con più metri quadri occupati e un numero maggiore di espositori. Siamo soddisfatti anche dell'eccellente qualità dei visitatori, della presenza istituzionale e della qualità dei convegni. Il prossimo appuntamento sarà il Gic, le giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione, fiera di riferimento a livello europeo che si svolgerà a Piacenza Expo dal 16 al 18 aprile. A questa faranno seguito diverse altre manifestazioni, tra cui anche una novità". Sono le parole di Fabio Potestà, direttore Mediapoint and Exhibitions, in occasione della conclusione dell'edizione 2026 di Pipeline and Gas Expo alla fiera di Piacenza. 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza