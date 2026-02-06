circle x black
Cerca nel sito
 

Pipeline & Gas Expo 2026: Amezzani (Elma), 'nostri mini gru e trasporter full electric pensati per operare su terreni difficili '

06 febbraio 2026 | 08.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"A Pipeline & Gas Expo presentiamo l'intera gamma di mini gru, dalle più compatte - Mcr 30 e Mcr 40 - fino ai modelli di maggiore capacità - Mcx 90  e Mcx 110. La 90 è disponibile in diverse motorizzazioni, dal full electric all'endotermico, ed è adatta a lavorare sia in ambienti interni che esterni, con una capacità di carico sulla gru di 3,2 ton. Accanto alle mini gru, portiamo anche il trasporter elettrico Cr 30, disponibile nella versione H con cingolo maggiorato per operare su terreni difficili. Una soluzione completamente elettrica, con batterie modulari, pensata per adattarsi alle diverse esigenze operative". Così Luca Amezzani, commerciale estero di Platform Basket - Elma, alla quarta edizione di Pipeline & Gas Expo, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo dal 4 al 6 febbraio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza