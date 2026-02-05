circle x black
Pipeline & Gas Expo 2026: Guzzo (Morooka Italia), 'nostri dumper consentono di operare in condizioni estreme' 

"Siamo presenti a Pipeline & Gas Expo perché queste macchine sono particolarmente adatte all'utilizzo su pipeline, anche in condizioni di terreno e pendenza estremi. È un prodotto di nicchia ma leader a livello internazionale, già molto diffuso in Europa e negli Stati Uniti. Si tratta di dumper diesel Stage V, altamente efficienti e certificati CE, capaci di operare in qualsiasi stagione e su qualsiasi fondo. Soluzioni che permettono di raggiungere e lavorare in aree dove altri mezzi non riuscirebbero ad arrivare". Sono le dichiarazioni di Michele Guzzo, amministratore delegato e direttore commerciale Morooka Italia, all'edizione 2026 di Pipeline & Gas Expo, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo dal 4 al 6 febbraio.

