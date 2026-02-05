circle x black
Pipeline & Gas Expo 2026: Meggio (Sonsub-Saipem), 'con sistemi robotici sorvegliamo e ripariamo infrastrutture critiche subacquee'

05 febbraio 2026 | 15.32
"Saipem sviluppa e opera sistemi robotici nel mondo dell'energia e della difesa", soddisfacendo così "l'esigenza di ispezionare e sorvegliare continuativamente infrastrutture critiche subacquee. Lo facciamo tramite robot autonomi, o filo guidati, e tramite un'infrastruttura di comunicazione sottomarina. Nel momento in cui dovesse avvenire un danno, Saipem interviene per effettuare la riparazione in elevate profondità sempre attraverso sistemi subacquei robotici". Un approccio che "consente di chiudere l'intero ciclo di vita di una pipeline, che va dall'ingegneria, alle ispezioni, alla riparazione in emergenza per la salvaguardia del Paese". È quanto affermato da Stefano Meggio, responsabile linea difesa di Sonsub di Saipem, alla prima giornata di lavori della quarta edizione di Pipeline & Gas Expo, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo dal 4 al 6 febbraio.

