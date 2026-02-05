circle x black
Pipeline & Gas Expo 2026: Mortarino (Locatelli Crane), 'autogru con braccio telescopico da 37m nostro prodotto di punta'

05 febbraio 2026 | 15.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Siamo qui con uno dei nostri modelli di punta, un'autogru con braccio telescopico di 37 metri e portata di 50 tonnellate, ideale per lavori di manutenzione e supporto. La nostra gamma va dalle 12 alle 100 tonnellate, con soluzioni per ogni tipo di cliente, in particolare per i noleggiatori che cercano mezzi leggeri ma performanti. I nostri prodotti sono progettati per il contracting, lavori stradali, costruzioni, manutenzioni e anche il settore oil & gas, grazie alla capacità di allestimento e supporto degli impianti. Locatelli Crane punta su efficienza, costi competitivi e manutenzione semplificata, esprimendo al meglio il made in Italy. Guardiamo al futuro con innovazione e ottimismo". Sono le parole di Michele Mortarino, direttore commerciale di Locatelli Crane, all'edizione 2026 di Pipeline & Gas Expo, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo dal 4 al 6 febbraio.

